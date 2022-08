Lesz gazdatüntetés Budapesten?

Szabó Bálint szegedi önkormányzati képviselő a Hősök tere mellől jelentkezett be Facebookon, és arra szólította fel a rendezvényszervező céget, hogy „takarítsa el minél hamarabb az elmaradt tűzijáték maradványait a rakpartról”, és lehetőség szerint még ma adják vissza a területet „a magyar népnek, a magyar gazdáknak”. A tűzijátékot augusztus 27-re halasztották.

A gazdatüntetés szervezője arra kérte a vidékieket, hogy üljenek be az autójukba, traktorjukba, és induljanak el azon a 18 bekötőúton, ami Budapestre vezet. Arról is beszélt, hogy felvették a kapcsolatot a Jászai Mari térre szervezett demonstráció szervezőivel, valamint a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének csatlakozására is számítanak. Szabó Bálint ötezer résztvevőt említett, akiknek jó része traktoros.

Hadházy Ákos: Természetesen ma nem lesz semmilyen többezres gazdatüntetés

„Természetesen ma nem lesz semmilyen többezres gazdatüntetés, természetesen a propagandagépezet ezen hangosan fog örömködni. És természetesen nem azért nem lesz gazdatüntetés, mert mindennel meg vannak elégedve a gazdák. Nyilvánvalóan nem a rendőrség tiltása az ok, mert akkor legalább addig eljönnének, amíg lehet” – fogalmazott Facebook-oldalán Hadházy Ákos.

Az országgyűlési eskütételre váró független képviselő három ok miatt csodálkozna, ha akár néhány traktornál több megjelenne. Az első, hogy a demonstráció szervezőjét politikai szélhámosnak tartja, a második, hogy „a »klasszikus« kis és közepes gazdálkodók száma ma már töredéke a korábbiaknak”, a harmadik a támogatások – elsősorban az uniós források – elosztásának „tipikusan fideszes módja”. A pályázatok elbírálása a kormányhivataltól függ, ezért Hadházy Ákos úgy véli, „a gazda dönthet, hogy tüntetni megy, vagy a milliós géptámogatást, vagy legalább csak az agrár-környezetgazdálkodási támogatást szeretné megkapni”.