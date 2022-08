Kétszer is megpróbált betörni ugyanabba a lakásba, mindkétszer pórul járt

Egy héten belül másodszor is betört egy XIX. kerületi ingatlanba egy férfi Budapesten, a rendőrök azonban mindkét alkalommal őrizetbe vették. A nyomozók azóta kezdeményezték a férfi letartóztatását.

Egy hét leforgása alatt már másodszor tört be ugyanabba a XIX. kerületi ingatlanba egy férfi Budapesten, akit nemrég újra őrizetbe vettek a rendőrök – közölte a rendőrség.

A tájékoztatás szerint az 59 éves férfi először augusztus 10-én tért be lopási szándékkal az ingatlanba, a bőröndbe rakott tárgyakkal és értékekkel azonban nem jutott messzire, a rendőrök kiérkezéséig ugyanis a szomszédok feltartották.

A rendőrök kihallgatását követően őrizetbe vették, azóta pedig szabadlábra került. Pontosan egy héttel később, augusztus 17-én éjszaka a feltételezett elkövető ismételten visszatért a korábbi bűncselekmény helyszínére, ahová a kerítésen átmászva jutott be.

A gyanú szerint ezúttal is festményeket és régiségeket pakolt a nála a lévő táskába, a házat ezután elhagyta. Útját ezután is folytatta, és egy másik családi ház udvarára is betért, itt azonban a rendőrök elfogták és előállították a XIX. Kerületi Rendőrkapitányságra.

A közlemény szerint T. Istvánt lopás bűntett, valamint magánlaksértés vétség megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A kispesti nyomozók őrizetbe is vették, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.