Kiadós mennyiségű eső eshet, néhol villámárvíz is lehet

Kiadós mennyiségű esőre lehet számítani vasárnap, néhol még villámárvizek is kialakulhatnak a nagy mennyiségben lezúduló csapadék miatt. Helyenként még jégeső is előfordulhat. Az ország egészére zivatarok miatt van érvényben figyelmeztetés, de több megyében esőre és felhőszakadásra is figyelmeztetnek a meteorológusok.