Örülne, hogy ha a Szenteste munkaszüneti nap lenne?

Jobbik augusztus 20-án ismét benyújtotta törvénymódosító javaslatát Szenteste napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról – szúrta ki a Napi.hu. A párt szerint a kormány soha nem támogatta a jelenlegi szabályozás megváltoztatását. Mindig az volt a Fidesz érve, hogy a munkaszüneti napok számának a növelése gyengítené a gazdaságot és a versenyképességet, de ez nem igaz – olvasható a párt közleményében.

December 24-én kétségkívül a kereskedelemből folyik be a legtöbb bevétel, de ezen vásárlásokat az emberek más napokra is be tudják ütemezni, különös tekintettel arra, hogy az advent alatt gyakorlatilag végig – hétvégente is – nyitva tartanak a boltok.

A mostani energiaválság közepette azt a szempontot sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a kereskedelmi egységek rezsiköltsége olyan magas lehet a 24-ei néhány órás nyitvatartás alatt, hogy felmerül a kérdés, megéri-e nyitva tartani ezen a napon.

A Jobbik úgy gondolja, hogy egy magát kereszténynek valló ország kormányának tekintettel kell lennie a magyar családok azon igényére, hogy december 24-től 26-ig együtt tudjanak lenni. December 24-e több európai országban is munkaszüneti nap, nem Magyarország lenne az első ilyen ország. Hozzáteszik: azokban az években, amikor munkanapra esik december 24-e, akkor szenteste napját le kell dolgozni egy szombati napon, tehát a munkavállalók részéről különösen erős igény mutatkozik arra, hogy munkaszünet legyen ez a nap.

Amint arról beszámoltunk, Jakab Péter, a Jobbik korábbi elnöke tegnap bejelentette a Nép Pártján nevű mozgalom elindítását.