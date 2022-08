Záporral, felhőszakadással indul a hét, az egész országra kiadták a figyelmeztetést

Továbbra is zivatarok, záporok jellemzik Magyarország időjárását. A héten többfelé alakulhat ki eső, zápor, zivatar, de helyenként felhőszakadásra és jégesőre is lehet számítani. A nappali maximum-hőmérséklet 20 és 30 fok között alakul.

Hétfőn is még többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar, helyenként ismét előfordulhat felhőszakadás, néhol jégeső is lehet. A Dunántúlon lesz élénk, helyenként erős a szél, de zivatarok környezetében máshol is előfordulhatnak erős, viharos lökések – írja az Időkép.

Az előrejelzés szerint a legmagasabb hőmérséklet 20 és 30 fok között alakul. A csapadékosabb tájakon alacsonyabb maximumokra lehet számítani, míg északkeleten lesz a legmelegebb.

Az orvosmeteorológia szerint hétfőn továbbra is kettősfronti hatás érvényesül, emiatt fejfájás, migrén, alvásproblémák jelentkezhetnek, valamint csökken a fizikai és szellemi munkavégző képesség is.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat zivatar miatt az egész országra elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki. Felhőszakadás miatt tizenkét megyében van érvényben elsőfokú figyelmeztetés. Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat Pest, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyében.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Meddig esik még?

Kedden már gyakrabban és hosszabb időszakokra felszakadozik a felhőzet, de főként az ország keleti, északkeleti felén még több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Nyugaton, északnyugaton élénk, néhol még erős lesz az északi-északnyugati szél. Hajnalban főként az Alföldön többfelé pára, köd képződhet. A kora reggeli 13-19 fokot követően napközben 21-31 fok várható, továbbra is keleten, északkeleten lesz melegebb.

Szerdán a napos-gomolyfelhős időben szórványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Nyugaton még élénk lehet a szél. Mindenhol erősödik a nappali felmelegedés, délután 25-32 fok körül alakulnak a maximumok.

A hét második fele igazi nyári időt tartogat sok napsütéssel, egyre többfelé 30 fok fölötti maximumokkal. Csütörtökön még elszórtan, péntektől már csak helyenként fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar.

(Borítókép: Oláh Tibor/MTI)