„Ma már odaállnék Márki-Zay mögé a választási vereség estéjén” – mondta Jakab Péter egy interjúban. A Jobbik korábbi elnöke – aki azóta a pártból is távozott – arról is beszélt, hogy miként halad az új mozgalma építésével.

A politikus a Nép Pártján nevű mozgalomról – amelynek alakulását nemrég jelentette be – azt mondta, hogy „néhány nap alatt 14 ezren jelentkeztek online, akik támogatnák, csatlakoznának a Nép Pártján-hoz”.

Ha ebből a 14 ezerből csak 10-20 százalék lesz aktív, bőven túlszárnyaljuk a jelenlegi Jobbikot, ahol jelenleg néhány száz aktív tag van

– tette hozzá.

Mindeközben arra is utalt, hogy a csatlakozók között sok korábbi jobbikos van, de más pártokból is érkeztek emberek, valamint olyan tagjaik is vannak, akiknek „ez az első közösség, amihez csatlakoznak”. A mozgalmáról azt mondta, hogy mindenkit szeretettel várnak, aki „az Orbán-rezsim vesztesének” érzi magát.

Arra a kérdésre, hogy az üzeneteik szerinte baloldaliak-e, Jakab Péter azt mondta a 24.hu-nak adott interjúban: hidegen hagyja, hogy miként határozzák meg őt. „A választót nem az érdekli, hogy Jakab Péter jobboldali érzelmű-e, nemzeti vagy baloldali. Az érdekli, hogy miképp lesz neki jobb az élete akkor, amikor hétszeresére emelik a gáz árát.”

Ha a rajtvonalnál azt mondom, hogy én jobboldali vagyok, kapásból kizárom a támogatói körből a baloldali érzelműeket. Miközben a szavazók sem ideologizálnak, hanem a saját problémáikkal foglalkoznak

– összegezte véleményét.

Jakab Péter arról is beszélt a 24.hu-nak, hogy a Nép Pártján egyelőre csak egy mozgalom és közösség lesz, de a későbbiekben nem zárják ki a pártalapítás lehetőségét sem, amennyiben meglesz ehhez a kellő, „számottevő” támogatottság.

De nem a párt a kulcs, hanem a közösség. Ebből van hiány az ellenzéki oldalon. Párt rengeteg van. A közösségépítést az ellenzék megspórolta az elmúlt években, ebben is keresendő a választási vereség oka

– szögezte le a volt Jobbikos politikus.

Jakab Péter arról is beszélt, hogy a mozgalom „nem ideológia-központú” közösség lesz, hanem egy „emberközpontú” formáció. „Nem azt keressük, ami elválasztja a magyar embereket, az ideológiák ugyanis ilyenek. Azt keressük, ami összeköt. A problémákat, amelyek ideológiától, oldalaktól függetlenül mindenkit érintenek. Melóst, kisnyugdíjast, tanárt, rendvédelmi dolgozót. És ezekre keresünk megoldást.”

Az életképes ellenzéki erőknek közösen kell az Orbán-rendszer ellen alternatívát mutatniuk. A mostani ellenzékre, ha ránéz a választó, nem lát alternatívát

– fogalmazott Jakab Péter.

A Jobbik már hátráltatta őt

A politikus az interjúban arról is beszélt, mi történt a Jobbikban az utóbbi hónapokban, ahol májusban még nagy többséggel ismét elnökké választották, majd – hetekkel később – lemondott az elnöki tisztségről, és végül augusztusban (hosszas huzavona után) távozott is a pártból.

Jakab Péter azt mondta:

A Jobbik nekem az elmúlt időben egy nehezékekkel teli hátizsák volt, semmint egy benzinnel teli motor. Inkább visszahúzott, semmint előre hajtott.

Azt mondta, hogy az elnökké való újraválasztásakor még bizakodott, de utána az elnökségi üléseken szembeszállt vele egy „ötös fogat”, amely állandóan szembement vele minden kérdésben. Hozzátette azt is, hogy az üléseken már olyan dolgok hangzottak el, amelyek „visszaköszöntek a kormánypárti médiában”. Arról, hogy az elnökként való állandó leszavazását miként élte meg, azt mondta:

Nem tragikus, mert a szavazati arányokon lehet változtatni. Amin nem tudtam változtatni, hogy ami elhangzott az elnökségi üléseken, vagy hangulati elem, amiről senki más nem tudhatott, mert más nem volt a teremben, csak elnökségi tag, ez elkezdett szivárogni – mégpedig egyenesen a Fideszhez. Ez megdöbbentő volt.

„Volt, hogy számonkértem őket, hogy legalább a látszat kedvéért háborodjatok már fel, hogy az elnökségből valaki szivárogtat a Fidesznek, ne csak engem zavarjon már ez – ám erre senki nem háborodott fel” – tette hozzá Jakab Péter.

Szerinte új elnökségi tag fúrta meg

A politikus ezután utalt arra is, hogy szerinte egy újonnan kinevezett elnökségi tag, Kvárik Anita állhat a szivárogtatások mögött.

Ahogy ez a hölgy bekerült az elnökség csapatába, onnantól kezdve minden kikerült, egészen addig, amíg be nem nyújtottam a lemondásomat

– mondta erről.

Gyöngyösi Mártonról, a Jobbik új elnökéről is elmondta a véleményét.

„Ha a Jobbik elnöke azt kéri tőlem, amit egy fideszes kérne, ha úgy beszél, mint egy fideszes, akkor lehet, hogy ő valójában fideszes. Még akkor is, ha épp Gyöngyösi Mártonnak hívják” – fogalmazott Jakab Péter.

Ma már odaállna Márki-Zay mögé

Az interjú végén Jakab Péter arról is beszélt, hogy a 2022-es választási eredményekből több tanulságot is le kell vonniuk. Szerinte az ellenzék számára az egyik legfontosabb tanulság az, hogy fel kell mutatniuk a kormányzóképességet, és nem csak „az emberek dühét” kell kifejezni a kampányban.

És van még valami. Ma már odaállnék Márki-Zay mögé a választási vereség estéjén

– tette hozzá a politikus, aki azt is elmondta: megbánta, hogy korábban Márki-Zay Pétert tette felelőssé a vereségért.

„Az egy érzelmi döntés volt. Fáradt voltam, dühös voltam. Rettenetesen elkeseredett. Pesten voltunk, jöttek be a számok, és láttuk, hogy ez teljes krach, totális vereség. Nagyon dühös voltam, és hoztam egy ilyen döntést. Péterre nagyon mérges voltam, rengeteget dolgoztam a kampányban, rengeteget magyarázkodtam miatta. Aznap este úgy éreztem, hogy én már nem akarok e mögé az ember mögé odaállni, hogy még ezt az eredményt is én magyarázzam meg, magyaráztam a kampányban az ő elrontott mondatait épp eleget!”



De az, hogy nem álltam oda, akkor sem volt tőlem korrekt, sem elegáns. Ma már odaállnék a színpadra, ha ma kéne döntenem, odamennék mögé. Ez az egyik tanulás az én pályámon, hogy soha ne hozz érzelmi döntést, számolj tízig

– mondta Jakab Péter. Azt is hozzáfűzte: ma már nem mérges Márki-Zay Péterre, mert „ő is ember, ő is hibázik”, és reméli, hogy ő is tanul belőle.

(Borítókép: Jakab Péter. Fotó: Bánkúti Sándor / Index)