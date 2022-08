Színpadon élesztették újra a magyar néptáncost

Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a férfi nem érezte rosszul magát a fellépés előtt, semmi panasza nem volt, hirtelen rogyott össze az előadás közben. Az egyik táncos társa hivatásos mentőápoló, így azonnal a férfi segítségére sietett, aki már nem lélegzett, ezért a színpadon megkezdte az újraélesztését.

A nézők között nagy riadalom támadt, de ők is gyorsan cselekedtek, a faluházban elhelyezett defibrillátorért siettek, amellyel a szabadnapos életmentő több sokkot is leadott az eszméletlenül fekvő táncos mellkasába. A mentőszolgálatot is riasztották, akik több egységgel érkeztek a helyszínre, majd együtt küzdöttek a férfi életéért. Az időben elkezdett újraélesztésnek köszönhetően stabil állapotban sikerült a táncost beszállítani a kórházba.