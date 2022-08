Hoteleket zárnak be Somogyban a dráguló rezsi miatt

A megnövekedett energiaárak és a várhatóan kisebb vendégforgalom miatt öt hónapra bezár a nagyatádi Hotel Solar – írta a Somogy Online. A lap szerint több somogyi szálloda is hasonló lépést fontolgat ugyanezen okból kifolyólag.

A szálloda vezetője, Nagyné Huszár Andrea a Somogy Online-nak azt mondta: a gáz ára a háromszorosára növekedett, ebből adódóan pedig

a fűtési időszakban havonta 6 millió forintot kellene fizetniük.

Ezt viszont sehogy sem tudnák kigazdálkodni, így kénytelenek bezárni egy időre a szálláshelyet. „Azért, hogy jövőre nyitva lehessünk, ahhoz most be kell zárnunk. November elsejével húzzuk le a rolót, és egészen jövő áprilisig ki sem nyitunk. Csak a kávézó és az iroda üzemel tovább, azért is, hogy a jövő évi foglalásokat fel tudjuk venni” – ismertette Nagyné Huszár Andrea.

Hozzátette azt is, hogy 15 alkalmazottukkal már korábban közölték a hírt, így ők tudtak más állást találni. Ebben segítettek is nekik, mivel találtak egy magyar tulajdonú osztrák hotelt, ahol a síszezonra átveszik őket, majd utána áprilisban visszamennek Nagyatádra dolgozni.

A Somogy Online azt írta, hogy a megyében több szálláshely is hasonló lépést fontolgat: a Szállodaszövetség szerint az egész szektort nehéz helyzetbe hozta a rezsicsökkentés módosítása, és sokan inkább a bezárás mellett döntenek. A hotelek mellett hasonló folyamatok játszódnak le máshol, például az uszodáknál is a rezsiemelés miatt.