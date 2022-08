Karácsony Gergely: Amíg a fővárosi önkormányzat talpon van, addig járni fog a villamos

Nemcsak egyszerűen teljesítem a választási ígéretemet, de meg is duplázzuk ezt a támogatást – ezt mondta az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Karácsony Gergely főpolgármester, aki a fővárosi rezsitámogatásról beszélt.

Becsléseik szerint a budapesti háztartások egynegyede-egyötöde lehet érintett a támogatási rendszerben, ami azt jelenti, hogy vélhetően ennyien vannak azok a családok, akik rászorulók lehetnek és megfelelnek a támogatási kritériumoknak.

A főpolgármester hangsúlyozta, a kerületi támogatásokkal párhuzamosan is igényelhető a fővárosi rezsitámogatás, amelyet a Hálózat Közalapítványon keresztül biztosítanak s míg a korábbi csak a a távhőre vonatkozott, most ezt kibővítik a villanyra és a gázra is.

Elhangzott az is, hogy a jövő évi költségvetés terhére biztosítják ezt a támogatást, miközben a főváros által működtetett intézmények és szolgáltatások rezsiköltségei is megnőttek.

„Amíg a fővárosi önkormányzat talpon van, addig járni fog a villamos és addig tudunk támogatást adni” – fogalmazott a Karácsony Gergely.

A főpolgármester szerda délután jelentette be, hogy a Fővárosi Önkormányzat évi 48 ezer forintos rezsitámogatást ad a rászorulóknak.

(Borítókép: Karácsony Gergely 2022. február 23-án. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)