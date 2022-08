Palkovics László: Az OMSZ működésében voltak hiányosságok az elmúlt években

„Tudós ember nem ítéli meg a kollégái tevékenységét, miniszterként azonban feladatom, hogy egy intézmény megfelelő működéséhez biztosítsam a feltételeket. Az OMSZ működésében voltak hiányosságok az elmúlt években” – jelentette ki Palkovics László.

Az augusztus 20-i tűzijátékot a várhatóan kedvezőtlen időjárás miatt augusztus 27-re halasztották. Az előrejelzés végül pontatlannak bizonyult, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnökét és elnökhelyettesét nem sokkal később menesztették.

Palkovics László példaként említette, hogy a naperőművek tulajdonosai jelenleg „az esetek nagyjából 30 százalékában nem találják el azt, hogy az adott időintervallumban mennyi energiát tudnak majd a hálózatra »feladni«”.

Ők a hozzájuk befutó információk alapján tudnak dönteni, amelyek jelentős részben az OMSZ-től származnak. Az országos előrejelzések mellett pontosabban kellene tehát ismerni, hogy adott helyen adott időben milyen lesz az időjárás. Említhetném azt is, hogy a légi forgalmi szolgálattal sem volt gördülékeny a szervezet együttműködése. Hangsúlyozom: itt a vezetői felelősségen van a hangsúly, azon, hogy miért vannak hiányosságok a működésben. A célunk, hogy ezt a tevékenységet jobbítsuk és bővítsük. Egy újszerű működési stratégia megvalósítása mellett szükséges továbbá az eszközök fejlesztése is, hogy sokkal pontosabb előrejelzéseket lehessen végezni

– fejtette ki a miniszter a Mandinernek adott interjújában.

Palkovics László az augusztus 20-i eseményekkel kapcsolatban elárulta: nem volt ott az operatív törzs ülésén, egyébként nem jár tűzijátékra sem, „de kétségtelen: az ilyenfajta tevékenységnek óhatatlanul van rizikója”.

Azt majd kiértékeljük, hogy miért nem sikerült, most ebből tanulni kell. Ez a mulasztás azonban csupán egy elem volt az imént felsoroltak között, nem ez volt a döntés oka.

A miniszter szerint a 2006-os eseményeket nem lehet összehasonlítani a mostani esettel, mert „az akkori meteorológiai szolgálat viharra vonatkozó előrejelzéseit nem vette komolyan az akkori politikai vezetés. Az Orbán-kormány pont azért hozta létre az operatív törzset, hogy egy ahhoz hasonló eset ne ismétlődhessen meg.”

Az operatív törzs tevékenységét nem vizsgálják

Az OMSZ állásfoglalásában vizsgálatot sürgettek, de Palkovics László szerint az operatív törzs tevékenységén nincs mit kivizsgálni: „Úgy tudták, hogy esni fog, és van esély a viharra, így le is mondták a rendezvényt. Azt azonban tényleg meg kell vizsgálni, hogy miért nem sikerült pontosabb előrejelzést adni. Ezt az OMSZ bevonásával meg fogjuk tenni, azt gondolom, náluk elegendő független szakértő van ehhez.”

A tárcavezető a közeljövőben személyesen tervezi ismertetni a minisztérium szándékait a szolgálat fejlesztését illetően, de a vezetők menesztésével kapcsolatos döntésén nem kíván változtatni. Az új vezetőkről a meteorológiai szakma véleményének kikérésével határoznak.

Mindenkit, így az OMSZ munkatársait is szeretném megnyugtatni, hogy nem akarunk beleszólni a tevékenységükbe

– szögezte le Palkovics László, aki azt is elmondta az interjúban, javasolni fogja egy országos meteorológiai és klímakutató intézet létrehozását, így az OMSZ „nemcsak meteorológiaiinformáció-szolgáltató, hanem például a Kárpát-medence klimatikus viszonyainak kutatásával foglalkozó tevékenységet is folytathatna a jövőben, és egy sor további, tudományos alapon működő feladatkört is hozzá lehetne rendelni”.

(Borítókép: Palkovics László. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)