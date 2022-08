Rezsitámogatási rendszert vezet be a Fővárosi Önkormányzat

Közösségi oldalán jelentette be Karácsony Gergely, hogy a Fővárosi Önkormányzat rezsitámogatási rendszert vezet be. A főpolgármester videójából a részletek is kiderültek. A támogatást, amely a tervek szerint október 1-jétől vehető igénybe, az önkormányzati irodákban lehet igényelni.