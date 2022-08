Fideszes belháború tört ki Egerben

„Értékek helyett érdekek” – ezzel a címmel tette közzé Pajtók Gábor csütörtöki bejegyzését a Facebookon. Ebben azt írta, hogy „az egri közgyűlés már egy ideje a meddő, egyéni ambíciók által túlfűtött politikai csatározások színtere, ami lassan a város működését veszélyezteti, és ezért – többek közt – Oroján Sándor a felelős.”

A honatya azt állította, hogy párttársa a júniusi közgyűlésen „a frakció feje felett elvtelen paktumot kötött az MSZP-s Mirkóczki Zitával”, és hogy a közgyűlés csütörtöki döntésén háborodott fel.

Az elvtelen alkuhoz kötődő, szakmaiatlan és törvénysértő közgyűlési döntés miatt az egriek érdekében tárgyalásokat kellett kezdeményeznem Eger polgármesterével […] Be kell látnunk, hogy Oroján Sándor az értékek helyett az egyéni érdekek mentén politizál, elárulva a választópolgárokat

– írta bejegyzésében Pajtók Gábor.

Ez áll a háttérben

A Heves Megyei Hírportál néhány napja írt arról, hogy Pajtók Gábor a TOP Plusz nevű, több mint 8 milliárd forintos program módosításával összefüggésben tett javaslatot. Az országgyűlési képviselő már akkor is tett egy utalást arra, hogy a közgyűlés szerinte nem megfelelően működik, és akkor egyeztetett Mirkóczki Ádám volt jobbikos egri polgármesterrel is.

A városvezető erről az egyeztetésről azt mondta: „Egyetértettünk abban, hogy az egykori mezőgazdasági iskola nem lehet része a TOP Plusznak. Ráadásul az egy stratégiai fontosságú ingatlancsere tárgya. Szinten egyetértettünk abban, hogy a Templomgaléria se szerepeljen. Az óvodák és a bölcsődék felújítása, a városi zöldfelületek, a játszótér felújítása is kiemelt figyelmet kell kapjon. Fontosnak tartjuk, hogy az ipari park fejlesztését is támogassuk, valamint egyetértettünk abban, hogy az adrenalinpark megvalósítása más forrásból, akár az Aktív Magyarország Programból valósulhat majd meg. Ezt a több mint hatszázmillió forintot fordítjuk a játszótérre”.

A híradásból az is kiderült, hogy a közgyűlés elé azért került ismét csütörtökön a terv, mert változtatni kell a források elosztásán, és ezzel összefüggésben tett javaslatokat a képviselő.

Oroján Sándor szerint a Fideszben senki sem áruló

Oroján Sándor csütörtökön több Facebook-poszttal is jelentkezett. Először – Pajtók Gábor bejegyzésével szinte egy időben – még arról számolt be, hogy „elsöprő többséggel megerősítették a városfejlesztéssel kapcsolatban hozott eredeti, júniusi döntést”. Azt is hozzátette, hogy szerinte mindenkinek a javaslata bekerült a programra, és „a polgármester hiába vezetett félre mindenkit”, mert mindent felújítanak.

Utána – már a honatya posztjára reagálva – közzétett egy újabb bejegyzést, amelyben azt írta:

A Fidesz–KDNP frakcióban senki sem áruló. A baloldallal nem szövetkeztünk, elvtelen háttéralkut nem kötöttünk. A munkánkat Eger üdve érdekében végezzük.

Az egri eset azért is figyelemreméltó, mert nem gyakran fordul elő, hogy egy fideszes politikus nyíltan árulással vádolja meg a párttársát.

(Borítókép: Pajtók Gábor. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)