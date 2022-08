Nincs szakirányú végzettsége az OMSZ új vezetőjének

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) két vezetőjét szakmai indokokra hivatkozva menesztették, ideglenes utódjuk nem is meteorológiai szakember. Ahogy arról tegnap az Index is beszámolt: a Palkovics László vezette minisztérium Hanyecz Lászlót bízta meg a feladatokkal, ő azonban gazdasági végzettségű. Az egyetlen olyan magas rangú vezető, aki nem írta alá a korábbi tiltakozó levelet – írta meg a Magyar Hang.

Elnök márpedig kell

Néhány hónapja dolgozik az OMSZ-nél gazdasági elnökhelyettesként, a vidékfejlesztési miniszter nevezte ki erre a pozícióra. A szervezet működéséhez szükség van elnökre, a hivatalos papírokra kell az aláírása. Ezért a kinevezés akár formalitásnak is tekinthető. Úgy tudni, hogy már keresik a végleges utódait az elküldött vezetőknek.

Ez azért is érdekes, hiszen a Palkovics László vezette Technológiai és Ipari Minisztérium a tűzijáték után indoklás nélkül mentette fel Radics Kornélia OMSZ-elnököt és szakmai elnökhelyettesét, Horváth Gyulát. Azonban később arról szóltak a hírek, szakmai indokok álltak a háttérben. Gulyás Gergely szerint hosszabb távú elégedetlenségről van szó, az augusztus 20-i téves előrejelzés az utolsó utáni csepp volt a pohárban.

Joggal adódhat a kérdés, ha hosszabb ideje tervben volt az OMSZ vezetésének menesztése, akkor közben miért nem gondoskodtak az utódlásról is. Akár csak ideiglenesen is. A szervezetnek ugyanis van Előrejelzési és Éghajlati Főosztály vezetője is, aki szakmailag lényegesen közelebb áll a meteorológiai szolgálat tevékenységéhez, mint a gazdasági vezető. Bár ő egyike volt azoknak a meteorológusoknak, akik aláírták azt a tiltakozó levelet, amelyben az augusztus 20-i ünnepségek biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzset politikai nyomásgyakorlással vádolják.

A most kinevezett Hanyecz László nem szerepel az aláírók között.

Palkovics László miniszter közölte: az operatív törzs tevékenységén nincs mit vizsgálni, a felmentéseket pedig nem vonja vissza.

