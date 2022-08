Ma simán meg lehetne tartani a tűzijátékot, de mi lesz a szombattal?

Pénteken az ország nagy részén zavartalan napsütésre számíthatunk, azonban a Dunántúlon délután időnként megnövekszik a gomolyfelhőzet, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Másutt csapadék nem valószínű.

A meteorológusok jelentése szerint a szél csak záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. Valamint a hajnali órákban helyenként pára- és ködfoltok is képződhetnek.

Míg kora reggel 14 és 21 fok között lehet a hőmérséklet, délutánra 28 és 35 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzés szerint a délután képződött gomolyfelhők feloszlanak, és általában derült időre számíthatunk. Ugyanakkor a Nyugat-Dunántúlon maradhatnak felhősebb tájak, sőt, hajnalban nem kizárt záporeső, esetleg zivatar kialakulása sem. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 20 fok között várható.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétett szöveges figyelmeztetés szerint pénteken délután elsősorban a Dunántúl északi felén alakulhatnak ki kevés helyen zivatarok. Az erősebb zivatargócokhoz intenzív csapadék (10-30 milliméternyi), átmeneti erős, viharos széllökés (> 50-60 km/h) és kisebb méretű jég társulhat.

Extrém hőségre nem kell számítani, az előrejelzés szerint az Alföldön helyenként 25 fok körül, vagy kissé afelett alakulhat a napi középhőmérséklet.

Az Időkép orvosmeteorológiája szerint pénteken nem várható fronthatás, de a kánikula miatt sokaknál fáradtság, dekoncentráltság jelentkezhet, csökkenhet a szellemi és fizikai munkavégző képesség.

És a szombati várakozások

Az OMSZ honlapján közzétett figyelmeztető megjegyzés szerint a legkorszerűbb eszközök és módszerek, szakmai ismeretek alkalmazása ellenére sem lehetséges minden esetben megfelelő időelőnnyel, a megfelelő szintű veszélyjelzés kiadása. Mint írják, egy térségre kiadott figyelmeztető előrejelzés, riasztás azt jelenti, hogy az időjárási feltételek kedvezőek az adott veszélyes időjárási esemény kialakulásához a figyelmeztetett, riasztott és az ahhoz közel eső területeken. A figyelmeztető előrejelzés és riasztás így nem jelent garanciát az adott veszélyes időjárási esemény bekövetkezésére az érintett terület egy adott pontján.

Ezt többek között az is alátámasztja, hogy míg a csütörtök esti előrejelzéshez mellékelt veszélyjelzésben még 9 megyére szerepelt citromsárga figyelmeztetés zivatarok miatt, addig a ma reggelre kiadott prognózis már csak a Dunántúlon valószínűsített helyenként egy-egy záport, zivatart.

Épp ezért a most publikált, szombat reggeltől estig szóló előrejelzésben foglaltak is változhatnak még. Holnap előreláthatólag többórás napsütés várható, de nyugat felől fátyolfelhőzet sodródik fölénk, emellett napközben gomolyfelhők is képződnek. Szórványosan, nagyobb eséllyel az ország nyugati felében előfordulhat zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hajnali 12, 20 fokról 25 és 34 fok közé melegszik fel a levegő, a magasabb értékeket az Alföldön, az alacsonyabbakat a felhősebb nyugati tájakon mérhetik – olvasható az OMSZ honlapján.

A harmadik és a negyedik napra szóló térképes formátumú figyelmeztető előrejelzések általában nagyobb bizonytalansággal terheltek, emiatt a várt eseményekhez közeledve folyamatosan kövessük a figyelmeztetéseket és – 24 órás időtávon belül – a riasztásokat – hívták fel a figyelmet a meteorológusok.

(Borítókép: Varga György/MTI)