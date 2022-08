Navracsics Tibor: Nincs áthidalhatatlan ellentét az EU és Magyaroroszág között

Újabb részleteket árult el Navracsics Tibor a kormány és az Európai Bizottság közötti egyeztetésről. Mint kiderült, most az uniós pénzek védelméről folynak a tárgyalások a jogállamisági eljárásként ismert ügyben.

A miniszter úgy fogalmazott, a tárgyalások középpontjában most az áll, hogy a magyar kormány hogyan tudja felmutatni azokat a garanciákat, amely Brüsszel számára vagy a Bizottság számára megnyugtatóvá teszik az uniós források felhasználását. Ugyanakkor kiemelte azt is, hogy szerinte nincs áthidalhatatlan ellentét az álláspontok között, Magyarország tárgyalási pozícióját pedig az sem ingathatja meg, ha állami vezetők unióellenes kijelentéseket tesznek. Valamint úgy gondolja, a megküldött törvényjavaslatok sem csorbítják a kabinet tekintélyét.

Nehéz döntés volt. Hogy presztízsveszteséget jelent-e? Azt mondanám, hogy nem, mert akkor valószínűleg nem fogadtuk volna el. Voltak ugyanakkor közötte olyanok, amelyek nehéz döntések voltak

– mondta a közigazgatási és igazságügyi miniszter.

Az ATV azt írja, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter sem részletezte a törvényjavaslatokat, azt azonban kiemelte, hogy a megállapodás létrejöttével tíz fölött lesz ezeknek a száma.

Mint ismeretes, több eljárás is folyik Magyarországgal szemben, egy nemzetközi jogász szerint pedig két szálon is futnak az események. Az egyikkel Varga Judit igazságügyi miniszter foglalkozik, aki a hét elején jelentette be, hogy időben elment a válasz Brüsszelnek.

A bizottságot egyfajta politikai aktorként kellene meggyőzni, ezeket a tárgyalásokat pedig az Orbán Viktor által elképzelten jó viszonyokkal és kapcsolatokkal rendelkező Navracsics Tibor folytatja

– mondta Letmann Tamás, hozzátéve, hogy valóban lehet összefüggés a két dolog között, de akkor is külön eljárásokat jelent.

(Borítókép: Navracsics Tibor. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)