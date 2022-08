Kiadták a figyelmeztetést, tíz megyében leszakadhat az ég

Bár napközben a legtöbb helyen hét ágra sütött a nap, egyes helyeken elszórtan zápor alakulhat ki estére. A figyelmeztetés szerint tíz megyében felhőszakadás is várható.

Nagyobb eséllyel a Dunától keletre, elszórtan alakulhat ki zápor. Éjszaka a gomolyfelhők egy része összeesik, szétterül, majd hajnalra a fátyolfelhőzet is csökken. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 19 fok között alakul, a kevésbé felhős, szélvédett tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

Az Időkép arról ír, tíz megyére adtak ki figyelmeztetést felhőszakadás miatt a hétfői nap további részében. Az alábbi megyékben az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat:

Pest megye,

Bács-Kiskun megye,

Békés megye,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye,

Csongrád-Csanád megye,

Hajdú-Bihar megye,

Heves megye,

Komárom-Esztergom megye,

Nógrád megye,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,

jász-Nagykun-Szolnok megye.

A leírás szerint éjszaka az Alföld keleti, délkeleti részén lehet helyenként zivatar kialakulására számítani. Kedden főként a Dunántúl délkeleti végében, illetve a déli határ mentén alakulhat ki helyenként zivatar.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Az Időkép szerint kedden az ország nagy részén is sok napsütés valószínű, néhány helyen az erősebben megnövekvő gomolyfelhőkből zápor, zivatar is kialakulhat. A szél is csak ezek környezetében erősödik meg, és fokozódik majd viharossá. A legmelegebb órákban 25 és 31 fok között alakulhat a hőmérséklet.

(Borítókép: Balogh Zoltán / MTI)