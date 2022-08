Pártalapítás helyett új módszerrel épít bázist a magyar politika

Miután Ujhelyi István bejelentette, hogy elindul az MSZP társelnöki pozíciójáért – azóta visszalépett –, lapunknak adott interjújában kifejtette, hogy elindítaná az esélykörök országos mozgalmát, amelyről így fogalmazott:

Nem hinném, hogy az emberek ma pártalapszervezetekben gondolkodnak, még ha aktív támogatói is a baloldalnak. Ezért szeretném az esélykörök országos mozgalmát elindítani, amely akár a legkisebb településeken is egy-két emberrel létrejöhet. A helyi közösség problémáival foglalkozna, az ottani kéréseket, javaslatokat juttatná el az országos hálózatba, amely meghallgatná azt is, ha programjavaslataik, kérdéseik és kéréseik vannak. Sokszor fordítva ültünk a lovon: elvittük a politikai üzeneteket és javaslatokat, de visszafelé már ritkábban fogadtuk be. Ezen is változtatni akarok. Egy nagy országos mozgalommá – sok-sok létrejövő kis civil esélykörrel – bővíteném a pártot, amit a javaslatom szerint Esély – Magyar Szociáldemokraták Pártközösségének szeretnék hívni, de nincs semmi kőbe vésve.