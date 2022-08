Márki-Zay Péter elbeszélgetett azokkal, akik szerinte hazudtak róla a kampányban

Márki-Zay Péter először azt mondta, hogy szerinte a Megafon több pénzt használhatott fel a kampányban a Facebookon, mint a teljes ellenzék. Erre válaszul azt mondták neki, hogy cserébe aktívan követték is a videóit. „Megdolgoztunk érte, maradjunk annyiban” – hangzott a válasz.

A volt miniszterelnök-jelölt arról is beszélt, hogy egy ismerőse szerint a fideszes kampányban egy több mint százfős csapat dolgozott azon, hogy végignézték az utóbbi négy évben készült videókat, és mindent „kiszedtek” belőlük, amit ellene fel lehet használni.

Nem volt nehéz dolguk

– mondták erre neki, mire Márki-Zay azzal kontrázott: „A mosolyból azt látom, hogy ebből a száz főből legalább tíz itt van.”

Arra a kérdésre, hogy lesz-e ellenzéki Megafon a jövőben, Márki-Zay Péter azt mondta: nem hiszi, de ha rajta múlt volna, akkor lett volna a választáson egy olyan ellenzéki kampány, amelyben többek között a Megafon célközönségét is felvilágosították volna arról, hogy „melyik a legnagyobb melegpárt Magyarországon”, vagy hogy „ki hozza be Magyarországra a migránsokat” . Hogy ezt miért nem csinálták meg, az nem derült ki, de szerinte mindez azért lehetett volna sikeres, mert a Fidesz is ugyanezekkel a témákkal kampányol.

A videó végén Márki-Zay Péter egy közös fotót is készített a Megafon tagjaival.

A felvételt kommentálva a politikus azt írta: a megafonosok sokat hazudtak és hazudnak róla, valamint gyűlöletet keltenek benne, és ez a jövőben is így lesz, de hisz a „Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek” tanításában, és ezért tudott mosolyogva fotózkodni velük.

Hiszek abban, hogy a keresztényi szeretet lényege a megbocsátás, ezt az új politikai kultúrát szeretném képviselni

– fűzte hozzá.

A Tranzit fesztiválon Márki-Zay Péter Retvári Bencével vitázott, erről itt számoltunk be.

(Borítókép: Márki-Zay Péter. Fotó: Nagy Tamás/Index)