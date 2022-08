Az ország önellátására hívta fel a figyelmet az agrárminiszter, javulhat az élelmiszer-biztonság

„Történelmi lehetőség, történelmi felelősség és történelmi nehézség – ez a három fogalom jellemzi ma a magyar agráriumot, ezek mentén kell meghatároznunk, merre tart a világ mezőgazdasága, és ezen belül hol helyezkedik el hazánk” – jelentette ki Nagy István agrárminiszter kedden Nádudvaron, az OTP-Nagisz Zrt. sőreháti pulykatelepének átadásán, amelyet a mezőgazdaság megújulása jelképének tart az Agrárminisztérium (AM).

A miniszter kifejtette: a koronavírus-járvány felhívta a figyelmet arra, mennyire fontos az élelmiszer-biztonság, az élelmiszer-önellátottság, amit a szomszédban dúló háború megerősített. Az Agrárminisztérium azon dolgozik, hogyan tudja a legkisebbeknek is biztosítani a megfelelő védőhálót, és ezzel összhangban hogyan tud a legnagyobbaknak olyan támogatást nyújtani, amellyel húzzák előre a magyar mezőgazdaságot.

Hiszen ha a kistermelőknek biztosítják az olyan integrációkat, melyekben védve vannak, akkor a feldolgozóipar számára is adott az az alapanyag-mennyiség, amellyel képesek teljesíteni a szállítási kötelezettségeiket, és akkor Magyarországon az élelmiszer-önellátással nem lehet probléma

– hívta fel a figyelmet a tárcavezető az AM tájékoztatása szerint.

A baromfiágazat a legversenyképesebb

Azt kell összehangolni, hogyan találhatja meg mindenki a helyét és a szerepét a mezőgazdaságban – tette hozzá Nagy István. Elmondta: a baromfiágazat a legversenyképesebb és egyben a legnagyobb koncentrációval rendelkező állattenyésztő ágazat Magyarországon, amely a külkereskedelmi mérleget is javítja, a hazai fogyasztáson túl jelentős exportárualap is képződik.

Nagy István hangsúlyozta: más ágazatokhoz hasonlóan az állattenyésztést is alaposan próbára tették az elmúlt évek. A magyar kormány az orosz–ukrán háborús konfliktus okozta válság, az energia- és üzemanyagárak nagymértékű emelkedése, a madárinfluenza és a történelmi léptékű aszályhelyzet ellenére továbbra is kiáll az állattenyésztők mellett – szögezte le, jelezve: nagyon komoly egyeztetések folynak a pénzügyi szektorral azért, hogy egy olyan konstrukció szülessen, amely mindenkinek segít túlélni ezt az aszályos időszakot. Kiemelte: újra kell gondolni, hogy az állattartókat hogyan lehet az aszályos időkben is megfelelő takarmányhoz juttatni.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy a baromfiszektorban nemzeti vagy uniós társfinanszírozott támogatás vehető igénybe például az állatjóléti többletkötelezettség-vállalások ellentételezésére, az állatbetegségek megelőzésére és leküzdésére. A finanszírozási problémák megoldására több állami hátterű, kedvezményes program is indult az elmúlt években. Ezek mellett az Agrárminisztérium az Európai Unióban elsőként, 2021-ben bevezette a Krízisbiztosítási Rendszert, amely az állattenyésztők és a növénytermesztők számára egyaránt elérhető. Az orosz–ukrán konfliktus nyomán keletkezett piaci zavarok kezelésére az Unió a mezőgazdasági ágazatok termelőinek nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatás odaítéléséről döntött. A támogatás a baromfiágazat részére is elérhető – ismertette a miniszter.

