Felgyújtotta a lopott autóját egy férfi, hogy eltüntesse a bizonyítékot

Felgyújtott egy jogtalanul elvitt furgont, hogy eltüntesse a bűnjeleket, de így is lebukott az a férfi, akit nemrég elfogott a rendőrség – írta a police.hu.

Elmondásuk szerint vasárnap hajnalban telefonált be egy ember a rendőrségre, hogy Bonyhádvarasd térségében egy földes úton nagy tüzet látott. A helyszínen később kiderült, hogy

egy Fiat Ducato gyulladt meg, amely teljesen ki is égett.

A jármű bonyhádi tulajdonosától az egyenruhások nem sokkal később megtudták, hogy a furgonnak egy telephelyen kellene lennie, ugyanis annak használatára ő nem adott senkinek engedélyt. Elmondta azt is, hogy a telep egyik kapuja nem volt bezárva, és hogy a kisteherautóban maradt az indítókulcs is, amikor utoljára leparkoltak vele.

Mindeközben a telephelyen végzett szemlén az is kiderült, hogy egy másik ott parkoló kocsi tankjából valaki leszívott 60 liternyi üzemanyagot is. Az ügyben végzett széles körű adatgyűjtés után a gyanú egy 48 éves aparhanti lakosra terelődött. A lakásán tartott házkutatáson előkerült két műanyag kanna is, amelyekben az ellopott gázolaj volt.

A férfit később előállították a Bonyhádi Rendőrkapitányságra, ahol részletes beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy ő maga gyújtotta fel a furgont. Bevallása szerint üzemanyagot akart szerezni, ezért ment Bonyhádra. A nyitott kapun át bejutott a telephelyre, majd a furgont elindította a kocsiban hagyott kulccsal. Ezután hazament a két kannáért Aparhantra, majd vissza a bonyhádi telephelyre, ahol

egy másik járműből szívott le üzemanyagot, majd az így megtöltött kannákat a furgonnal hazavitte és elrejtette.

Ezután azonban bepánikolt, megijedt a lebukástól, ezért egy félreeső helyen felgyújtotta a „kölcsönvett” járművet. A meggyanúsított férfinak jármű önkényes elvétele bűntett, továbbá rongálás bűntette és lopás vétségének elkövetése miatt kell felelnie – írta a police.hu.