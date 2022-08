Nagy változás jön az emelt szintű érettségiben

Mint megírtuk, a kormány július végén jelentette be, hogy jelentősen átalakítja a felsőoktatási felvételi rendszert, a módosítások pedig a 2024-es őszi szemeszterben lépnek majd életbe. Csák János, a kulturális és innovációs miniszter sajtótájékoztatón mondta el, hogy az 500 pontos rendszer marad.

100 pont a középiskolai tanulmányi eredményektől függ,

300 pont az érettségi eredményétől,

100 pontról pedig a jövőben maga az egyetem dönthet, „akár szóbeli vizsgáztatással, akár sport-, művészeti vagy bármilyen más teljesítmény tekintetbevételével”.

Az önkéntes katonai szolgálatért járó pluszpontok akkor is megtarthatók, ha a maximális értéken felül vannak.

A felsőoktatásért felelős államtitkár augusztus 19-én az egyetemek rektorainak küldött leveléből kiderült, hogy a változásokat már a 2023-as felvételin is figyelembe kell venni, de kötelezően csak 2024-től kell alkalmazni, a részletszabályozásokról az egyetemek maguk dönthetnek szeptember 30-ig – tudta meg a Telex.

A továbbtanuláshoz elvárt plusztárgyak

Eddig az egyetemek csak azt szabhatták meg a felsőoktatási miniszterrel konzultálva, hogy milyen tárgyból várnak el emelt szintű érettségit, most viszont eltekinthetnek az emelt szintű érettségi követelménytől intézményi hatáskörben.

Emellett Hankó Balázs leveléből az is kiderült, hogy a plusz száz pont mellett azt is eldöntheti, hogy a tanulmányi eredményeket hogyan veszik figyelembe adott szakok szerint. A tanulmányi pontokat a 9–12. évfolyamon a matematika, történelem, magyar, idegen nyelv és egy legalább két évig természettudományos tárgy adta, ez utóbbiba nagyobb beleszólásuk van az egyetemeknek. Az érettségi ötödik tárgyánál szintúgy, meghatározhatják a szakhoz igazítva a választható érettségi tárgyak körét.

A minimumponthatár eltörlése

Eddig egy felsőoktatási intézménybe nem kerülhetett be az, aki nem érte el a 280 pontot, az új rendszerben elméletben már olyanok is tovább tanulhatnak, akik ennél kevesebb pontszámmal rendelkeznek. Az egyetemek saját maguk határozhatnak meg szakonként elvárt minimumponthatárt. A legtöbb szak bekerülési ponthatára eddig is jóval magasabb volt, emiatt nem valószínű, hogy 280 pontnál kevesebbel később lehet majd felvételt nyerni bármely felsőoktatási intézménybe.