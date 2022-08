Még mindig nem készült el az e-rollerekre vonatkozó szabályozás

Pukler Gábor, a Jövő Mobilitása Szövetség elnöke azt mondta, mindenképpen szükség van szabályozásra. Szerinte igenis baj, „ha a vásárló megvesz egy eszközt, és lehet, hogy nem tudja rendesen használni, hiszen nem tudja a rá vonatkozó szabályokat”.

Az elektromos roller esetében meg kell határozni, hol és milyen sebességhatárokkal lehet használni. Ezt meg lehet tenni súly, életkor vagy teljesítmény alapján is, illetve meghatározhatók lehetnének a különböző előírások és védőfelszerelések is – tette hozzá Pukler Gábor. Mint kifejtette: ezek „tipikusan azok az eszközök, amelyeket akár 5 km/órával is, de extrém esetben 50 km/óra felett is tudnak használni a felhasználók”, hiszen több kategória van.

Egy átlagos roller tud 25 km/órával menni, és annak igenis helye van a közlekedésben – vélekedett a Jövő Mobilitása Szövetség elnöke.

Pukler Gábor úgy látja, az e-rollernek lehet helye a közlekedésben, mert például helyettesíthet egy autót, amivel parkolóhely szabadul fel, „a dugók száma is tud csökkenni, kis távolságokra abszolút vállalható eszköz”.

A jogosítványkérdésről úgy vélekedett: a KRESZ-ismeret nem lenne baj, ő maga 12 vagy 14 éves korhoz kötné az e-roller használatát, ha a gyerek részt vesz a közlekedésben.

Pukler Gábor emlékeztetett, hogy ezen eszközök kilencven százalékánál nincs irányjelző, amit a jövőben elő lehetne írni kötelező jelleggel. Akkor viszont valamit kezdeni kell a most piacon lévő, az emberek által megvásárolt több százezer forintos rollerekkel, amelyek nem rendelkeznek irányjelzővel.

A szabályozásokat éppen emiatt kell körültekintően megalkotni, de ennek a folyamata még mindig az előkészítés fázisában van. Bízok abban, hogy a következő fél-egy évben az e-rollerekre vonatkozó szabály megjelenik

– mondta a szakember az Infostartnak.