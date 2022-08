Sokan már Horvátországban tankolják a céges kocsikat

Az ATV Híradója szerint akár 14 ezer forintot is megspórolhat, aki Horvátországban tankolja tele dízelautóját. Van olyan autósiskola, ahol a több száz literes tankjaikat is a határon túl töltik meg.

A határhoz legközelebb lévő benzinkúton valamivel több mint 11 kunáért mérték a benzint, ami – 53 forintos kunával számolva – kevesebb mint 600 forint literenként.

A gázolaj literenkénti ára holnap már kétszáz forinttal lesz olcsóbb a határ túloldalán.

A baranyai autósoktatók közül egyre többen járnak át Horvátországba üzemanyagért, jellemzően a buszos és teherautós gyakorláshoz.

Hát, mint mindenki, az oktatók is gondolkodnak azon, hogy hogyan tudnak ezekben a nehéz időkben spórolni, és hát feltehetőleg többen is átgondolják azt, hogy leugranak Horvátországba tankolni, hiszen, ha felemelkedik a gázolaj, akkor több mint kétszáz forintot tudnak spórolni literenként

– mondta el az egyik pécsi autósiskola ügyvezetője.

Pécsről átjárva – még az oda-vissza utat beleszámolva is – jelentős összeg spórolható meg. Ráadásul a horvátoknál több olyan élelmiszer is van, amely kedvezőbb áron szerezhető be, mint Magyarországon.