„A Forrás Társadalomkutató Intézetet Galgóczi Eszter politikai elemző, Vető Balázs közvélemény-kutató, online marketing szakértő és Zaránd Péter kampányszakértő hozta létre. Céljuk másképp, mélyebben megismerni és megérteni a társadalmat, a múltat, a jelent és a jövőt. Másképp, mint ahogy az elmúlt évtizedekben az történt” – olvashatjuk az új intézet honlapján.

Az intézetet többek között azzal a kérdéssel kerestük, hogy mikor kezdik a munkát, mikorra várható az első közvélemény-kutatásuk. Válaszukban kifejtették: „A gondolkodás rögtön a választások után elkezdődött, miután a kutatók az összes hozzájuk beérkező és nyilvánosan megjelent közvélemény-kutatást átnézték, és arra jutottak, hogy ezekből az adatokból nem látszott a végeredmény. A nyarat a már nyilvánosan is megjelent cikk előkészítésével, megírásával, valamint a szakmai, tudományos, nemzetközi szakirodalom átnézésével és feldolgozásával töltötték, amely az új módszer elkészítésének előkészítéseként írható le.”

A felvetés egyszerű: a jelenlegi közvélemény-kutatási módszerek nem működnek, a megoldáshoz azonban, pont azért, hogy valóban szakmailag megalapozott legyen, idő kell, jelenleg is ezen dolgozunk, így az első közvélemény-kutatás 2023 első félévének végéig nem is fog megjelenni. Az intézetnek ez az elsődleges, de nem az egyetlen projektje, emellett társadalomkutatással is foglalkozunk, ennek eredményeit hamarabb is publikáljuk majd