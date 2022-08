Novák Katalin: Vegyük ezt komolyan, védjük valóban az emberi életet a fogantatás pillanatától

„Legyünk ott mindig, minden emberi élet mellett. Akkor is, ha kevésbé látható az, hogy nem vagyunk tökéletesek, s akkor is, ha ez valamelyest nyilvánvaló” – jelentette ki az államfő a fogyatékossággal élő gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó, egy nonprofit kft. fenntartásában működő szegedi Gemma Központ új épületének átadásán szerdán.

Novák Katalin úgy fogalmazott: a betegség teher, de minden gyermek ajándék. A szülőkhöz szólva – akik szavai szerint mertek igent mondani súlyosan beteg gyermekük gondozására – úgy fogalmazott, „a terhet mi elhordozni önök helyett nem tudjuk, de itt lehetünk, és talán ez is segítséget tud nyújtani”.

Novák Katalin kifejtette, az Alaptörvény kimondja, hogy az emberi életet a fogantatástól védelem illeti meg.

Vegyük ezt komolyan, védjük valóban az emberi életet a fogantatás pillanatától, védjük a megszületést követően is, és legyünk ott mindig, minden emberi élet mellett. Akkor is, ha kevésbé látható az, hogy nem vagyunk tökéletesek, s akkor is, ha ez valamelyest nyilvánvaló

– idézi az MTI a köztársasági elnököt.

Novák Katalin elmondta, ma már a gyermekek otthongondozási díjának köszönhetően legalább minimálbért kaphatnak azok, akik súlyosan beteg gyermekről gondoskodnak. Ez segítség a korábbi helyzethez képest, és a szándék az, hogy valamelyest könnyíteni lehessen az anyagi terheken.

Az államfő közölte: Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspökkel fejükbe vették, hogy a súlyos fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő családoknak a jövőben is lehetőségük legyen Zánkán, az Erzsébet-táborban nyaranta biztonságban, önfeledten eltölteni néhány napot.

A köztársasági elnök fontosnak nevezte a Gemma Központ új épületének kialakításához hasonló beruházásokat. Hálás azért, hogy ma Magyarországon van félmilliárd forint egy ilyen központ kialakítására. Hozzátette: bízik benne, hogy a jövőben is rendelkezésre állnak az ilyen fejlesztésekhez szükséges források.

1400 négyzetméteres épület

Péntek Imréné intézményvezető emlékeztetett arra: a Gemma széles körű összefogásnak köszönhetően költözhetett 2015-ben jelenlegi épületébe. Az iskola mellett 2018-ban magánszemélyek és cégek segítségével 500 négyzetméteres játszóteret alakítottak ki.

A most uniós, hazai és vállalkozói támogatással befejeződött beruházásnak köszönhetően az épület alapterülete 1400 négyzetméterre nőtt. Az iskola új, 550 négyzetméteres harmadik szintjén hét csoportszoba, két egyéni foglalkoztató, öltöző és tanári szoba működik majd. Az új melléképület földszintjén 250 négyzetméteres tornatermet, a második és harmadik szintjén melegítőkonyhát és ebédlőt alakítottak ki. Az épület új lépcsőházzal is bővült, az iskolában pedig már két lift és egy étellift is működik.

Az elmúlt években megháromszorozódott a Gemma Központban ellátott gyermekek létszáma. 2015-ben 33 súlyos és halmozott fogyatékossággal, valamint súlyos autizmussal élő gyerekről gondoskodtak. A fejlesztőiskolában és az általános iskolában 91-en tanulnak ma, a nappali intézményben pedig további negyven fiatalt látnak el.

Kiss-Rigó László püspök úgy fogalmazott, hogy az új épület átadása a szeretet, a szülői gondoskodás, az összefogás ünnepe.