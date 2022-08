Kétezer gyermek iskolatáskáját töltötte meg az Ökumenikus Segélyszervezet

„A háború árnyékában a nehéz gazdasági helyzet a rászoruló családokat jobban érinti, mivel gyermekeik még inkább hátrányos helyzetbe kerülhetnek azzal, hogy tanulmányaik támogatására egyre kevesebb jut. Hogy egyelő eséllyel kezdhessék meg a tanévet, fontos, hogy jó minőségű tanszerek álljanak rendelkezésükre, ezért is támogatta idén 5 millió forinttal az E.ON Hungária Csoport az Ökumenikus Segélyszervezet Iskolakezdés együtt! programját” – mondta el a Campona Kockaparkjában az ebből az alkalomból rendezett sajtóeseményen a vállalat vezérigazgató-helyettese, Jamniczky Zsolt.

Lehel László, a segélyszervezet elnök-igazgatója megköszönte az adományozóknak, hogy az idei már a 11. tanévkezdés, amikor a nehéz helyzetben élő magyar családok gyermekeinek tudnak segíteni, eddig összesen 14 ezer tanszercsomaggal. Az augusztusban induló kampányban húszmillió forint összegyűjtését tűzték ki célul, amivel mostanra megvalósult, hogy kétezer gyermek hiánytalan iskolai felszerelését biztosítják. „Az említett összegen felül beérkező támogatásokat az intézményhálózatunkhoz tartozó Kapaszkodó program több ezer diákjának felzárkóztatására fogjuk fordítani” – emelte ki az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója.

Izgatottan kezdték meg a dobozok kicsomagolását

A névre szóló dobozokat Wolf Kati énekesnő, a kampány arca adta át a gyerekeknek, akik izgatottan kezdték meg a kicsomagolást. A 7–14 év közötti diákok tanszereit egyéni igényeikhez igazították, mindenki olyan tárgyakat kapott, amire az adott osztály megkezdéséhez szükség van, emellett a fiúk csomagjában kék vagy zöld tolltartó volt, a lányokéban pedig rózsaszín. Mindegyik gyerek azonnal megtöltötte iskolatáskáját, amelybe alig fértek be az ajándék tanszerek. A szeptembertől negyedik osztályt kezdő Peti a hátára is vette a táskát, amellyel kicsit imbolygott, olyan nehéz volt.

„Nem baj, ez csak első nap lesz ilyen nehéz, utána a legtöbb dolgot ebből vagy otthon, vagy az iskolában fogom tartani” – mondta a kisfiú arra a kérdésünkre, hogyan fogja bevinni ezt az iskolába. Azt is elárulta, hogy ugyan a tanévkezdésnek nem örül, de az ajándékoknak igen. Osztálytársa, a mellette álló Szabolcs ehhez csak annyit fűzött hozzá, hogy az iskolakezdésben szerinte az a jó, hogy végre együtt lehet a barátaival. Nekik is nagy segítség a tanszercsomag, mert őt hetvenéves nagymamája egyedül neveli, akitől palacsintát ugyan szokott kapni, de az iskolai eszközadomány nagy könnyebbséget jelent a kisfiú ellátásához.

„Minden iskolatáska mögött van egy megrázó élettörténet”

Wolf Kati a tanévkezdő adományprogram utolsó csomagjainak átadásakor azt mondta, hogy úgy látja, jó helyre került a segítség, amelyet valóban olyanok kaptak, akiknek nagyobb szükségük van erre. „Minden iskolatáska mögött van egy megrázó élettörténet, ahova kivisszük ezeket a tanszereket. Volt egy olyan négygyerekes család, ahol miután az édesapát kétszer is üzemi baleset érte, már csak a segítségünkkel tudták biztosítani a gyerekek tanszereit. A programba bekerülteknél több családban az étkezésen spóroltak, hogy a beiskoláztatásra jusson” – mesélte az énekesnő.

Édesanyaként tudom, hogy mivel jár a tanszerek begyűjtése, az iskolakezdés mindig is megterhelő volt a családok számára, és ez most az egyre magasabb árak miatt többeknek okoz nehézséget. A gyerekek tudják, hogy mi az, amivel ők elindulnak, milyen terheket visznek már rögtön az első nap az iskolába. A hiánytalan tanszercsomaggal, a jó minőségű eszközökkel, olyan tolltartóval, ceruzával, amit még fél év múlva is használni tudnak, nagyobb önbizalommal tudnak beülni az iskolapadba, frusztráció nélkül jobban tudnak a tanulásra koncentrálni

– fejtette ki Wolf Kati, majd kiemelte, hogy emiatt is csatlakozott az Ökumenikus Segélyszervezet Iskolakezdés együtt! nevű programjához, annak tizenegy évvel ezelőtti indulásakor, és azóta is évről évre részt vesz benne.

„A tanszereken kevésbé lehet spórolni, mint a karácsonyon”

Körző, vonalzó, mintás és sima füzetek, dobókocka, szögmérő, technikaórára színes papírok, ragasztó, gyerekolló, rajzórára vízfesték, színes ceruzák mind a csomag részét képezték, amit a szervezet kommunikációs igazgatója, Gáncs Kristóf elmondása szerint pedagógusokkal állítottak össze az adott osztályban szükséges eszközök szerint.

7 Galéria: Kétezer gyermek iskolatáskáját töltötte meg tanévkezdésre az Ökumenikus Segélyszervezet Fotó: Papajcsik Péter / Index

„Már az Iskolakezdés együtt program kezdetekor tapasztaltuk, hogy augusztusban jelentkezik a legtöbb család a támogatás igénybevételére, mivel ekkor kell egyszerre nagyobb összeget kiadniuk, amin a tanszerlista miatt kevésbé tudnak spórolni, mint például karácsonykor az egy-egy ajándékról való lemondással. Az Ökumenikus Segélyszervezetnek van egy országosan jelen lévő, 30 intézményt magában foglaló hálózata, akik a hátrányos helyzetű családokkal folyamatos kapcsolatban állnak, így ők pontosan tudják, hogy kik azok, akik legjobban rászorulnak erre a segítségre” – részletezte Gáncs Kristóf, majd hozzáfűzte, hogy tulajdonképpen ennek megvalósulása mögött munkatársai egész éves munkája áll.

Egy gyermek tanszercsomagja iskolai osztálytól függően 20-50 ezer forint is lehet, a gyerekenként tízezer forintos összeggel úgy sikerült mindegyikük számára teljes felszerelést biztosítaniuk, hogy papír-írószer forgalmazó is van a támogatóik sorában, akik nagykeráron biztosították az adott célra a beszerzéseket, emellett a Magyar Posta ingyen szállította ki a megajándékozott kisiskolásoknak a tanévkezdéshez szükséges csomagokat.

„A nehezebb helyzetben élő családoknál sokszor egy döntés előzi meg azt, hogy idén futja-e tanszerekre, ha nem, akkor a gyerek lesz az áldozata ennek, hisz úgy ül be a padba, hogy nem egyenlő a többiekkel. Mindegyik történet egyéni, a hátrányos helyzetűeknél szegénység van, de akad olyan is, ahol egy akut krízis alakul ki, például most voltunk egy olyan családnál, ahol az édesanya tartósan beteg lett, és egyedül neveli a gyerekeket, a kieső bevétel miatt a tanszerek beszerzéséhez a mi segítségünkre volt szükségük. Olyanra is van példa, hogy a szülő a gyógyszereiről mond le, vagy hitelt vesz fel, hogy a gyermek oktatásához tudja biztosítani a felszereléseket” – mondta a segélyszervezet kommunikációs vezetője, aki hozzátette, azért is hozták létre a tanévkezdést támogató programjukat, hogy az iskolakezdés náluk ne a leszakadásról, hanem a felzárkózásról szóljon.

(Borítókép: Peti és Szabolcs. Fotó: Papajcsik Péter / Index)