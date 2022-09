30 éve nem látott tragédia is volt idén a Balatonnál

A hivatalos szervek figyelmeztetése ellenére is több fulladás volt a Balatonnál, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Orbán Zoltán közlése szerint idén nyáron 11 ember vesztette életét a tóban, a halálesetek száma a tavalyihoz képest némileg csökkent, 2021. június és augusztusa között 16 ember lelte itt halálát.

„A csökkenő számok ellenére

a vízi rendőrök 30 éve nem tapasztalt tragédiával is találkoztak,

miután augusztus 6-án egy cseh kislány a badacsonylábdihegyi strandnál gumimatracon elsodródott édesanyjától és egy mindössze két és fél éves gyerek belefulladt a vízbe” – fejtette ki az Indexnek az illetékes kapitányság szóvivője. Hozzátette: sajnos minden évben előfordul a Balatonnál gyerekhalál, amely elsősorban szülői gondatlanságból következik be, de a tapasztalt vízi rendészek hosszú ideje nem láttak ilyen fiatal áldozatot.

Többségében időseknél rosszullét miatt következik be fulladás, illetve a kamaszok indokolatlan magabiztossága, az úszni nem, vagy alig tudás miatt éri őket végzetes baleset, de a felhevült testtel, mólóról vagy vízibicikliről vízbe ugrás is gyakran jár halálos kimenetellel

– részletezte Orbán Zoltán.

A pünkösdi kettős tragédia is erre vezethető vissza, mikor három kamasz sodródott a tó közepe felé egy SUP-deszkával, az úszni nem tudó 17 és 18 éves bódvalenkei fiúk eltűntek a vízben, ők voltak a Balaton első áldozatai. Augusztus 20-án pedig egy 68 éves nő holttestét találták meg Balatonfűzfőnél. Nem minden balatoni tragédia kerül a nyilvánosság elé, sok esetben még zajlik az ilyenkor bevett nyomozati eljárás. A vízi rendészet most összesíti a szezon adatait, a rendőrségi szóvivő közlése szerint idén 176 esetben 325 embert sikerült kimenteniük a vízből.

Megkerestük a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatát, azzal kapcsolatban, hogy mik a tapasztalataik az idei nyári szezonban. Kérdéseinkre a szervezet sajtóreferense, Szabolcs Tímea adott választ.

Az alacsonyabb vízállás miatt vesztették kevesebben életüket a Balatonban, illetve hogy látják, mi okozta most a tragédiák nagy részét?

Mi, vízi mentők azt tapasztaljuk, hogy vízállástól függetlenül a baleseti okok között vezető helyen továbbra is az egyéni felelősség áll, illetve az a tény, hogy nem tájékozódnak a strandolók az adott fürdőhely adottságai felől, nem gondolják végig, hogy a Balaton – mint ahogyan a szabad vizek többsége Magyarországon, nem átlátszó, tehát ha valaki elmerül, nem lehet szabad szemmel látni a víz alatt. Valamint a bajok forrása lehet a saját képességek és az aznapi fizikai állapot helytelen felmérése is.

Idén milyen sérülések voltak többségben, ezek miből eredtek?

A strandi ellátások statisztikái alapján jellemzően az elmúlt évvel azonos sérülések voltak a leggyakoribbak, kagylóvágások, sportsérülések, méh- vagy darázscsípések.

Ebben az évben kezdték meg a gyermekmentőállványok kihelyezését a Balaton körül, mennyire volt igény erre és leginkább milyen korú gyerekek használták ezeket?

A 2022-ben elindított Mentőmellényállványkampányunk egyértelműen sikeres volt. Voltak időszakok, amikor valamennyi mellény használatban volt a nap leglátogatottabb időszakában, illetve rosszabb idő esetén. Főleg úszni még nem tudó, kisebb gyerekekre adták fel a szülők, illetve ott segít sokat, amikor egy szülő több gyerekkel indul fürdeni. Ez idáig 4 helyszínen állítottunk fel gyermekmentőmellényeket tartalmazó állványokat a rájuk kihelyezett szabadon használható különböző méretű mellényekkel. Idén még további 3 újabb helyszínnel tervezünk, és természetesen jövőre is folytatjuk. Reméljük, hogy további támogatókat, szponzorokat tudunk az ügy mellé állítani. Jó hír, hogy kaptunk olyan megkeresést, ahol egyének, baráti társaságok fognak össze azért, hogy az általuk látogatott strandra kerüljön ilyen állvány.

Mennyi vízi mentő dolgozott idén a Balatonnál, hogyan változott a számuk az elmúlt években? Önöknél nincs szakemberhiány?

Az egyesület nagyjából azonos számú emberrel dolgozik minden évben és folyamatosan képzünk újabb szakembereket. Ez nyár közepén közel 150 ember koordinálását jelenti naponta. Sajnos nálunk is nagyon nyomon követhető a munkaerőhiány, amit tovább tetéz az a tény, hogy egyre kevesebb uszoda nyitvatartása tesz lehetővé úszásoktatást, így jelenlegi kollégáink is nehezen tudnak szezonon kívül előkészülni, edzeni a nyári idényre, de sajnos nagyon visszaesett a jelentkező újoncok száma is.

Mi volt ebben a szezonban a legnehezebb mentési munka? A sekély víz bizonyos helyeken akadályozta ezt?

Minden mentési munka nagy odafigyelést, fegyelmet és szakértelmet kíván meg úgy, hogy a körülmények nem feltétlenül ideálisak. Igen, a déli parton jellemzően előfordul, hogy nehezebben jutunk ki a hajóinkkal, mert a víz szintje nem tesz lehetővé elég merülést, de ezekre az esetekre is megvannak a bevált megoldásaink.

Mire számíthatunk ősszel, milyen típusú vízi balesetek fordulnak elő, a nyárihoz képest mennyivel csökken az arányuk?

A nyári szezon lefutásával, ahogyan hűl a Balaton hőfoka, egyre kevesebb fürdőzővel számolhatunk, ilyen értelemben valóban kevesebb az igazi strandi baleset, viszont a tavon továbbra is szép számban maradnak profi sportolók, vitorlázók, suposok, horgászok. E két utóbbi hobbi az, amely még magasabb számban hordoz rizikót, veszélyt, mert tapasztalataink szerint a profik viselik a mentőfelszereléseket, nekik nem ciki, és meglehetősen jól ismerik a vizet és tisztelik is azt. Ugyanakkor az ősszel hobbi szinten vízre szállók kevésbé körültekintőek, előrelátóak, ezért továbbra is arra hívjuk fel a figyelmet, hogy aki a vízre megy, viselje a mentőmellényt, mert az élete múlhat rajta.

Milyen feladatokat látnak el a hűvösebb évszakokban a vízimentők, ebben az időszakban kevesebben dolgoznak a területen?

Strandi vízimentő munkákat már kevesebbet látunk el ilyenkor, de több kollégánk dolgozik medencéknél, uszodákban a nyári szezonon kívül is. Ősztől van lehetőségünk a meglehetősén nagy eszközparkunk javítására, felújítására, hiszen nyáron napi 24 óra szolgálatban ez nem kivitelezhető. Mivel a Balaton a tél beálltáig jól hajózható, a tavon továbbra is jelen vagyunk és tesszük a dolgunk. Ezenkívül folytatjuk prevenciós aktivitásunkat az iskolákban, illetve minden más fórumon, és természetesen dolgozunk a jövő év előkészítésén is.

(Borítókép: Vízimentő az alsóörsi strandon 2020. augusztus 13-án. Fotó: Balogh Zoltán/MTI)