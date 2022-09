Nem indul el az oktatás Hajdúviden, mert tartanak a magas rezsitől

A rezsicsökkentés módosítása, a megnövekedett energiaárak miatt két oktatási intézmény is zárva tartja a kapuit.

Hajdúvid megközelítőleg egyforma távolságra fekszik Hajdúdorogtól és Hajdúböszörménytől. A kis falu mostantól arról lesz híres, hogy csütörtökön úgy kezdődik el az oktatás, hogy a helyi iskola helyett a gyerekek Hajdúböszörménybe járnak majd tanulni – értesült az RTL Klub.

Az iskola és a tankerület indoklása szerint azért, mert a hatalmas épületbe összesen 19 gyerek jár, ők is összevont osztályokba, így a várhatóan jelentősen megemelkedő fűtés- és áramszámla miatt az épület ebben a tanítási intézményben nem fog iskolaként üzemelni.

A szülők ezt nem értik, mert az épületben eddig sem gázzal fűtöttek, hanem vegyes tüzelésű kazánnal. A télre való szén pedig már az iskolában van, hiszen tavaly véletlenül két szállítmányt is kaptak és a feleslegeset nem vitték vissza. Ráadásul nemrég korszerűsítették a villanyhálózatot, így az áramfogyasztás miatt sem kellene aggódniuk – derül ki a riportból.

Vége az erdei idillnek

Az alsós kisdiákoknak a helyközi járattal kell a tíz kilométerre lévő Hajdúböszörménybe járniuk. A szülők szerint aggályos, hogy csak egy felnőtt fogja a gyerekeket kísérni a menetrend szerint közlekedő és általában zsúfolt buszon. Ilyen körülmények között 19 gyerekre felügyelni nagyon nehéz.

Az ország másik felében sem sokkal rózsásabb a helyzet. Ott Barcstól nagyjából hat kilométerre zárt be a középrigóci kollégium, ami a Dráva Völgye Technikum és Gimnázium erdésztechnikusi képzési helye is. Az idilli környezetben, az erdőben lévő intézményben a bezárásnak köszönhetően a diákok kisbuszos szállításával kapcsolatos költségen is lehet faragni.

A kollégium harminc diákját Barcson helyezik el.