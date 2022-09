Sorra zárnak be a kisvállalkozások a rezsiváltozás miatt

A korábbi, 250-300 ezer forintos számlája helyett most 2,3 millió forintos gázszámlát kapott egy hónapra egy szegedi pizzéria. Az eset nem egyedülálló, ugyanis a közösségi médiában sorra jelentik be a kisvállalkozások, hogy egyszerűen nem tudják kigazdálkodni a megemelkedett rezsiárakat, ezért be kell zárniuk.