Minden idők legnehezebb tanévére készülnek a családok

Vakáció helyett sok családnak stresszes, feszült nyári szünetben volt része. Ahogy minden évben, úgy a gyerekek többsége most is várta a tanévkezdést, a szülők viszont nem tartják kizártnak, hogy a diákok felhőtlen örömét hamarosan beárnyékolja valamilyen váratlan meglepetés.

„Nehéz időszakon vannak túl a családok, és tartunk attól, hogy a tanév sem lesz zökkenőmentes” – jelentette ki az Index megkeresésére Miklós György, a Szülői Hang Közösség társalapítója.

Az édesapa felidézte, hogy az infláció, a katatörvény és a rezsiárak emelkedése már eleve sok családban feszültséget, bizonytalanságot okozott nyáron, a szülők egy része úgy véli, hogy az oktatási intézményekben is bármikor előállhatnak váratlan helyzetek.

Sorra érkeznek a hírek arról, hogy az intézményvezetők milyen vészforgatókönyveket találnak ki arra az esetre, ha az iskola energiaellátását a téli hónapokban nem tudják biztosítani. Bár Maruzsa Zoltán azt közölte, hogy a közoktatásban az energiaválság miatt nem lesz digitális oktatás vagy hatnapos munkahét, a szülők egy része ezt már csak nagyon nehezen tudja elhinni, ráadásul az intézményvezetői beszámolókból is másra lehet következtetni

– mondta a Szülői Hang Közösség társalapítója.

Hangsúlyozta, hogy bár az online oktatásnak a diákok, a szülők és a tanárok sem örülnének, az átállás összességében még mindig kisebb gondot jelentene, mint a pedagógushiány, ami már egyre több nehézséghez vezet a nagyvárosokban.

A tanárhiány a következő hetekben fog kicsúcsosodni igazán, amikor a diákok kézhez kapják majd az órarendjüket. Sok osztály fog azzal szembesülni, hogy a kedvenc tanárnője már nem dolgozik az intézményben, mert átigazolt egy olyan munkahelyre, ahol a korábbinál jobban megbecsülik. Kérdés, hogy a pályaelhagyó pedagógusokat miként tudják, tudják-e egyáltalán pótolni, vélhetően sok helyen csak tűzoltás lesz, bevett módszer lehet például a csoportösszevonás

– jelezte Miklós György.

Emlékeztetett, hogy a Szülői Hang Közösség tagjaival közösen nemrég megfogalmaztak egy 12 pontból álló útmutatót, amellyel a családok a pedagógushiány ellen tudnak küzdeni.

Ebben többek között azt tanácsolják a szülőknek, hogy a hiányzó tanárokat minden esetben dokumentálják az ombudsmannál, emellett hangsúlyozták, hogy az intézményvezetőnél, fenntartónál is lehet panaszt tenni. Az útmutatóban szerepel továbbá az is, hogy a szülők építsenek aktív közösséget helyi szinten.

Mint ismert, a diákok már tavasszal, a határozatlan ideig tartó sztrájk alatt is megmutatták, hogy kiállnak tanáraik mellett, a Diákok a Tanárokért csoport az ősz közeledtével pedig azt kérte, hogy aki csak teheti, az évnyitóra kockás ingben menjen. Ez a csoport szervezi egyébként azt a szeptember 2-i tüntetést is, amelyet a Szent István téren tartanak.

Egyre több költségük van a családoknak

A Szülői Hang Közösség társalapítója beszélt arról is, hogy a tanárhiány miatt egyre kevesebb figyelem jut egy-egy gyerekekre, és az is előfordul, hogy angolórára nem szakos tanárt küldenek be.

„Emiatt sok szülő kénytelen magántanár fogadni, ami anyagilag igencsak megterhelő, főleg most, hogy minden más is drágul” – mondta Miklós György, utalva arra, hogy a családok idén a tanszereket is drágábban tudták beszerezni, de emelkedik a menza ára is, ami egy többgyermekes családnál havi szinten komoly pluszköltséget jelenthet.

Az iskolakezdéshez kapcsolódó egyéb fontos tudnivalókat ebben a cikkben gyűjtöttük össze.

(Borítókép: Maja Hitij / Getty Images)