Friss hírek érkeztek a balerina állapotáról, aki a Jókai utcai házomlásban sérült meg

Korábban az Index arról számolt be, hogy június végén leomlott egy ház tetőszerkezete Budapest belvárosában. A balesetben több ember is megsérült, köztük egy, az Operettszínházba tartó balerina is.

A lány olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy több életmentő műtétet is végrehajtottak rajta. Júliusban pedig már arról szóltak a hírek, hogy Niki – aki a ráomló törmelékek miatt koponya- és gerincsérülést is szenvedett – kezd felépülni.

Kiengedték az intenzívről

A baleset után több mint két hónappal a táncosnő elhagyhatta az intenzív osztályt. A Bors informátora szerint a lányt jelenleg rehabilitációs intézetben kezelik, ugyanakkor az informátor kiemelte: annak ellenére, hogy nem tud járni és kerekesszékben tölti az idejét, szellemileg teljesen épp.

Mindent ért és jól kommunikál a látogatóival

– tette hozzá.

(Borítókép: A rendőrség helyszínel a Jókai utcai házomlásnál 2022. június 27-én. Fotó: Szollár Zsófi/Index)