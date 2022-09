„Nem lehet mindent eltűrni" – polgári engedetlenségi akciókkal indul a tanév

„Fenyegetések továbbra is vannak, de 12-en úgy döntöttünk, továbbra is vállaljuk a polgári engedetlenséget” – nyilatkozta a Népszavának Czédly Mariann, a Széchenyi István Kéttannyelvű Általános Iskola egyik tanára.

Fotó: Ittlakunk.hu

A pedagógus beszélt arról is, hogy nemrég még arról volt szó, hogy a tantesület kétharmada függeszti fel a munkát polgári engedetlenségi akció keretében, ám miután a tankerület retorziókat helyezett kilátásba, többen visszaléptek.

Mint ismert, Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár a tanévkezdés előtti utolsó, keddi sztrájktárgyaláson egy levelet adott át a pedagógus-szakszervezet képviselőinek, ebben lényegében az állt, hogy a tanárok polgári engedetlenségi akciója a jövőben a diákokat is a szabályok megtagadására sarkallhatja. Az érdekvédőket nyomatékosan arra kérte, hogy ezt az érdekérvényesítő utat ne támogassák.

A PSZ és a PDSZ ugyanakkor emlékeztetett, hogy szakszervezetként eddig is csak a sztrájk szervezésében vettek részt, a polgári engedetlenségi akciók tőlük függetlenül, kisebb iskolai csoportok kezdeményezésére indultak el.

A fenyegetések ellenére a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban is polgári engedetlenségi akció mellett döntöttek. Az intézmény egy pedagógusa úgy véli, nem is nagyon maradt más út, a kormány a sztrájk érdekérvényesítő erejét ugyanis egy rendelettel semmissé tette.

Nem lehet mindent eltűrni

– mondta a lapnak Takács Gergely.

Szeptember 5-től a Tanítanék Mozgalom szervezésében országszerte polgári engedetlenségi akciókat tartanak. A szakszervezetek pedig még a rendelet ellenére is sztrájkot hirdettek. Szeptember 1-jén délelőtt a Pedagógusok Szakszervezete is tanévnyitó rendezvényt tart az oktatás halasztást nem tűrő gondjai miatt. Az eseményről természetesen az Indexen is beszámolunk.