Tíz éven át csicskájaként tartott fogva egy férfit egy nagykőrösi család

Az éveken keresztül dolgoztatott, bántalmazott és kihasznált áldozat csak árnyéka volt egykori önmagának, amikor augusztus 4-én találkozott testvérével. Az öcs gondjaiba vette, kórházba vitte, ápolta, etette és itatta, majd amikor kezdett jobban lenni, erősödni és beszélni, a rendőrség szerint elmesélte hányattatott sorsát.

A 29 éves férfi 10 éve élt egy nagykőrösi családnál, ahol munkát kínáltak neki. Eleinte nem volt gond, szabadon jöhetett, mehetett, ám egy idő után mozgását korlátozták. Nem zárták be, nem tartották fogva, bár nem is kellett, hisz a férfi rettegett tőlük, miután rendszeresen megverték, éheztették, dolgoztatták.

Fizikailag és lelkileg is megnyomorították

Bármennyire is szeretett volna kiszabadulni nyomorából, a 42 éves R. Ferenc fizikailag és lelkileg is megnyomorította. Napi 10 órát végeztetett vele fizikai munkát, majd hazatérve házimunkát, fizetséget nem kapott, ételt is egy tányérral esténként. Tisztálkodási lehetőségeit is korlátozták, volt, hogy slaggal locsolva fürdették. Fekhelye a ház udvarán volt, csak akkor engedték be az előszobába vagy a garázsba, ha esett az eső, vagy nagyon hideg volt. Testét számos sérülés borította, rugdosták, ököllel ütötték, léccel, fadarabbal vagy slaggal verték.

A férfi többször próbált megszökni „gazdájától”, de mindannyiszor megtalálták, és szökései nem maradtak megtorlatlanul. Az áldozat megfogalmazása szerint: „Nagy verést kaptam.” Egy-egy megtorló akció mély nyomot hagyott benne.

Égre-földre kereste „gazdája” a szökés után

Legutolsó próbálkozása után két napig bolyongott, mire 2022. augusztus 4-én magához vette öccse, aki 19 nappal később feljelentést tett. Mindketten féltek, mert hallották, hogy a család égre-földre keresi a szökevényt. Gyorsan kellett reagálni, az előtt kellett rajtuk ütni, mielőtt R.-ék megtalálták volna.

A Pest megyei rendőrök augusztus 30-án hajnalban indultak Nagykőrösre, ahol elfogták a 42 éves R. Ferencet. A férfi mindent tagadott kihallgatásán. Állította, senkit nem kényszerített munkára, dolgozójának megfelelő lakhatási körülményeket biztosított, napi háromszor etette, egy ujjal sem nyúlt hozzá, és mehetett, ahová akart, ő ezt nem gátolta meg soha.

Ezzel szemben az igazságügyi pszichológus szerint az áldozat beszámolója logikus és élményszerű.

Az R. család házában nemcsak a 29 éves férfi lakott és dolgozott, hanem 19 éves testvére is. Körülményei kísértetiesen hasonlítottak bátyjáéra, bár a fiatalember akkor sem panaszkodott, mikor földön kialakított fekvőhelyéről kérdezték.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya emberkereskedelem és kényszermunka bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást az azóta letartóztatott R. Ferenc ellen.

A csicskáztatás jelensége nem egyedülálló: az Index pár éve számolt be a lényegében modern kori rabszolgaságról, Békés megyéből, amiről Tuza-Ritter Bernadett nemzetközi szinten is sikert aratott dokumentumfilmje, az Egy nő fogságban címmel is szólt. A témában Till Attila is készített rövidfilmet. A Csicska című, nemzetközi díjakat nyert film 20 percben bemutatja, hogyan tart fogva egy tanyasi gazdálkodó egy fiatalembert hasonló körülmények között, mint a fenti esetben.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.

Ha ön jogellenes vagy kiskorúakra káros tartalommal találkozik, olvassa el a témáról szóló cikkünket, és használja a cikk végén található bejelentőfelületet!

Vészhelyzetben hívja a 112-es számon a segélyhívót!