Sítalpakon jönne le 8163 méterről Győrffy Ákos

A sikeres Kalifa Ibn Szína Expedíció után Győrffy Ákos a 8163 méter magas nepáli Manaszlut (Szellemhegyet) tervezi megmászni, majd a főcsúcsról lesíelni; ezzel ő lehet az első magyar, aki 8000 méter feletti magasságból ereszkedik le sítalpakon.

Győrffy Ákos gépe péntek este száll fel a ferihegyi reptérről, a nepáli Manaszlu alaptáborát a tervek szerint tíz nap múlva, az őszi hegymászószezon legelején éri el. Ezután megkezdi az akklimatizációs köreit, hogy felkészülhessen a csúcstámadásra – közölte a Kalifa 8000-es síexpedíciót támogató cég pénteken az MTI-vel.

Hol is van a csúcs?

Az elmúlt években vitatott volt, hogy hol található a himalájai hegyóriás valódi csúcsa. Sok hegymászó nem is volt tisztában azzal, hogy nem a főcsúcsot érte el. Ők az előcsúcson vagy annál lejjebb álltak meg, abbahagyták a mászást ott, ahol az előre rögzített kötelek véget értek, mert a felfelé mászás során nem látszik a főcsúcs, a serpákra, csapattársakra hagyatkozva pedig azt hitték, ott található a valódi csúcs. A köteleken túl csak kevesen merészkedtek.

A korábbi adatok alapján mintegy 2200-an mászták meg a Manaszlut, azonban a legújabb elemzések és felülvizsgálatok alapján megközelítőleg csak százan állhattak a valódi csúcson.

A hosszas vitát végül 2021 őszén egy drónfelvétel döntötte el, amelyen tisztán látszik oldalról, hogy a hegymászók nem a valódi csúcsra értek fel. Beigazolódott az is, hogy a japán expedíció a valódi csúcsot érte el. A hivatalos nemzetközi Himalayan Database be is jelentette a felvételek kielemzése után, hogy 2022-től csak a valódi csúcs számít érvényes mászásnak.

A jelenlegi információk szerint eddig 24-en síeltek le a Szellemhegyről, de nincs bizonyíték arra, hogy ők a főcsúcsról indultak volna. Éppen ezért hatalmas eredmény lenne, ha Győrffy Ákos sikerrel járna.