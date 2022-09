Egyre többen keresik a telefonos lelki segélyszolgálatokat

Az utóbbi években megnőtt az érdemi hívások száma és csökkent a zaklató, valamint a hecchívások aránya – tájékoztatta az InfoRádiót Dudás Erika, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének elnöke.

„A hívástartalmakban érzünk változásokat. A Covid-járvány kezdetétől számoljuk a hívásszámokat. Ezek gyakorlatilag a koronavírus-járványhoz köthetőek, és a megbetegedések számával együtt csökkennek a hívástartalmakban. Ugyanakkor a háború megjelenése óta fokozott az aggodalom a határon túli és a határon belüli hívóink esetében.

A hívásokban május-június óta társultak azok az aggodalmak, melyek az egzisztenciális helyzet romlásának problémáját vetik fel"

– mondta Dudás Erika.

Egyre több fiatal fordul lelkisegélyért

Dudás Erika hozzátette: a koronavírus-járvány kitörése óta egyre több fiatal fordul a telefonos lelkisegély-szolgálatokhoz, és a hívók között folyamatosan jelen vannak a nyugdíjasok is, akik például egészségi vagy anyagi problémák miatt telefonálnak.

Egy új vonalat, a 06-80-810-600-as számot is a hívók rendelkezésére bocsátottak, emellett e-mailben is tudnak írni a problémáikról. Ezek az információk is megtalálhatók a honlapon. Nemcsak Magyarországon, hanem határon túl is fogadják magyar nyelven a hívásokat, és a Beregszászon működő stábuk tagjai a háborús helyzetben is folyamatosan fogadják a hívásokat a megadott üzemidejükben.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.