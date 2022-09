Nagy hiányosságot pótoltak a Budapest–Balaton kerékpárúttal

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Révész Máriusz, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára a magyar kormány hivatalos Facebook-oldalán egy népszerűsítő videóban mutatták be a teljesen elkészült Budapest–Balaton kerékpárutat.

A kormányszóvívó az augusztus végi átadás során arról tájékoztatott, hogy a magyar az Európai Unió tagországai közül a harmadik legtöbbet kerékpározó nemzet.

Több mint 5 milliárd forintot fordítottak a 108,2 kilométeres bicikliútra, amelyen akár 2-3 nap alatt megközelíthető a Balaton.

Az útszakasz része az EuroVelo 14 elnevezésű európai kerékpárút-hálózatnak, amely Debrecent és a Boden-tavat köti össze.

Az államtitkár az idei év legnagyobb attrakciójának tartja, hogy befejezték a nagyon-nagyon régóta várt bicikliutat, amely a fővárost a magyar tengerrel köti össze.

Én azt hiszem, hogy egy fontos hiátust sikerült most bepótolnunk ezzel, hogy Budapestről a Balatonra most már tényleg le lehet jutni kényelmesen kerékpárral

– mondta a kormányszóvivő.

Szentkirályi Alexandra kiemelte:

a kormány 2018 óta évente körülbelül 10-12 milliárd forintot költött kizárólag hazai forrásból a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére,

vagyis a Budapest–Balaton kerékpárút csak egy, de rendkívül fontos eleme a sok beruházásnak.

Révész Máriusz elmondta: befejezték a Tisza-tó kört is Tiszafüred és Poroszló között, továbbá nagyon fontos olyan szakaszokat építettek meg, ahol rendkívül élénk a forgalom, ilyen például a Budapest–Szentendre kerékpárút vagy a Budapest–Dunakeszi kerékpárút is. Utóbbi egy hiányzó szakasz is volt, de a fejlesztéseknek köszönhetően most már Szobon át egészen Ipolydamásdig el lehet biciklizni.





Az államtitkár beszámolt arról is, hogy fejlesztéseket végeztek a Duna menti kerékpárúton, az Eurovelo 6-on, valamint felújították a Balatoni Bringakör egy jelentős részét is.

Azok a fejlesztések, amik összekötik az ország egy-egy pontját bicikliutakkal, azok nemcsak a kikapcsolódást tudják segíteni, hanem az adott térségnek a turisztikai vérkeringésbe való bekapcsolódását is

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra.