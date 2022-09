Kereket oldott egy teherautó két kereke az M0-s autóúton

Forgalomfigyelő kamerák rögzítették azt az esetet, amely még augusztus 15-én történt az M0-s autóúton, amikor egy teherautó két kereke is önálló életre kelt.

Két kereke is kitört egy teherautónak az M0-s autóúton augusztus 15-én – számolt be a Magyar Közút Zrt. a közösségi oldalán. Az esetet a forgalomfigyelő kamerák is rögzítették.

A felvételen látszik, hogy a teherautónak előbb a bal első, majd a bal hátsó kereke is önálló életre kel: kiesik a helyéről, és elgurul.

A nagy forgalom ellenére az incidens nem okozott balesetet, és nemcsak az autósoknak, hanem a kisteherautóban ülőknek is nagy szerencséjük volt. Ugyanis az elgurult kerekeket láthatósági mellény nélkül gyűjtötték be a leálló- és az elválasztósávból, és ezután kezdték el visszaszerelni.

A bejegyzésben hozzáteszik, hogy az arra közlekedők közül sokan a vészvillogót is bekapcsolták, hogy figyelmeztessék a mögöttük haladókat a leállósávban vesztegelő kisteherautóra.