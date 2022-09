Schmidt Jenő: A november vízválasztó lesz, kemény időszak jön az önkormányzatoknak

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke szerint az emelkedő rezsiköltségek miatt a legtöbb önkormányzat legkésőbb novembertől kénytelen lesz bezárni a nem létfontosságú intézményeit, mint például a múzeumokat, sportcsarnokokat. Schmidt Jenő azt mondja, az árak már így is a korábbi négyszeresére-ötszörösére emelkedtek, amit a települések már nem tudnak kigazdálkodni.

Az államtól azt várják, hogy az áfából és más inflációs hatásokból származó többletbevételéből támogassa az önkormányzatokat, hogy ki tudják fizetni a növekvő költségeket. Amennyiben ez nem történik meg, a települések elkezdenek takarékoskodni, ami a szakember szerint három részből áll:

Az első az, hogy intézményeknél korlátozásokat vezetnek be, múzeumokat zárnak be, a művelődési házak egy részét nem fogják fűteni, csak a nagytermeit;

Ezután jönnek a sportcsarnokok, uszodák, minden olyan létesítmény, amely a mindennapi élethez nem kimondottan létfontosságú;

A harmadik részben pedig tényleg elgondolkoznak azon, hogy min lehet még szűkíteni.

Schmidt Jenő azt reméli, ez az állapot legfeljebb másfél, két évig tart majd, de elmondása szerint az idén november vízválasztó lesz, onnantól nem lehet halogatni, minden önkormányzatnak kemény intézkedéseket kell meghoznia. A szakember megjegyezte, hogy 2700 település önkormányzata teljes egészében állami támogatásból működik, mivel nincs adóbevétele.

Arra számít, hogy a nagy településeken lesznek inkább korlátozások, mivel szerinte oda lassabban érkezik a segítség, mint a kisebb települések esetében.

Itt majd mindenki próbál mindent jobbra-balra, de a vége az lesz, hogy valakinek a cechet ki kell fizetni, vagy egységes rendszerbe kell terelni a dolgokat. Ez a következő két-három hónapnak lesz a kemény feladványa

– mondta Schmidt Jenő az InfoRádiónak.

A szakember arról is beszámolt, hogy a kompenzációról augusztusban nem hivatalosan egyeztettek a kormánnyal, ahol azt az álláspontot képviselte, hogy amilyen arányban támogat az állam egy önkormányzatot, olyan arányban támogassa a többletköltségeket is. Elmondása szerint lehet, hogy bajban van az állam is, de az áfából és más forrásból valamennyivel emelkedtek a bevételei, ezért képes lenne az önkormányzati szektort is támogatni.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke szerint azonban a kormány kivár. „Ezt azt évet talán még kihúzzák a nagyok, a következő évet már nem, annak már nem lehet így nekimenni” – tette hozzá.