Arany Csodaszarvas készül Budapesten, így fog kinézni

Szőke Gábor Miklós neve – többek közt – onnan lehet ismerős, hogy ő alkotta meg a tavalyi Vadászati Világkiállítás 10 tonna hullajtott agancsból készült szobrát. Ezenkívül a Pénzmúzeumban is van egy 13 méter hosszú, 13 tonnás, aranyrudakat idéző szoborinstallációja.

A szobrász most a Facebookon posztolt egy arany Csodaszarvas-szobor látványterveiről, valamint tényként ír arról, hogy hamarosan azt az alkotást is felállítják a Magyar Nemzeti Bank által működtetett Pénzmúzeum előtt.

Így fog kinézni a Csodaszarvas-szobrom, amely az egykori Posta – ma már Buda Palotaként – ismert, gyönyörű szecessziós épület kertjéből emelkedik majd hamarosan az égbe

– írta a szobrászművész, hozzátéve: „A magyarok lélekvezető állatát egy bronzszikla tetejére képzeltem el, hogy szarvasteste, amelyet több ezer hajlított »aranyszőr lemezből« alkottam meg, egybefonódjon az éggel, és éjszaka csillagképként ragyogjon.”

Szőke Gábor Miklós korábban már több bejegyzést is közzétett erről a szoborról, melyek arra utalnak, hogy az alkotás szinte már el is készült. Először július 21-én posztolt egy képet, akkor – a mostani bejegyzésben is említett – bronzsziklát mutatta meg, minden további magyarázat nélkül.

Utána augusztus 16-án közzétette a szarvasszobrot is, amely akkorra – a kép tanúsága szerint – nagyrészt már el is készült. Végül szeptember 1-jén arról posztolt, hogy éjszaka miként nézhet majd ki az alkotás (akkor viszont még nem lehetett tudni, hogy pontosan hol is állhat majd ez a szobor).

A keddi napon azonban nemcsak egy arany Csodaszarvasnak, hanem egy arany emlékérmének is örülhetnek a nemesfémek szerelmesei, erről itt írtunk bővebben.