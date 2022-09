Veronika a háború elől menekül, csak ukránul tud, magyar iskolában kezdte a tanévet

Az orosz–ukrán háború kezdete óta több mint egymillió menekült érkezett Magyarországra, elsősorban nők és gyerekek, hiszen a család férfi tagjai Ukrajnában maradtak katonai szolgálatot teljesíteni. Sok menekült csak átutazik az országon, több tízezren azonban itt kezdenek új életet.

Az iskolakezdés azért is nehéz, mert Veronika nem beszél magyarul, de minden segítséget megkap a beilleszkedéshez ő és édesanyja is. A családot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egy évig támogatja minden élethelyzet megoldásában, az őket segítő mentorukra is mindenben számíthatnak. Nemcsak a hétköznapi ügyek intézésében, a tanulásban vagy a nyelvi akadályok leküzdésében, hanem a lelki megpróbáltatások leküzdésében is.