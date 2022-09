Unja a műbalhét az egri képviselő, szerinte túl messzire ment a polgármester

Mirkóczki Zita egri önkormányzati képviselő informális bizottsági ülést hívott össze szerdára, amelyen a helyi intézményvezetők beszámolhatnak arról, hogy érinti őket az energiaválság és milyen következményekkel járna a polgármester által szorgalmazott válságkezelő csomag, amely a kulturális intézmények időszakos bezárását is lehetővé tenné.

Mirkóczki Zita (Egységben a Városért Egyesület) helyi önkormányzati képviselő is reagált a Mirkóczki Ádám polgármester által szeptember 2-án bejelentett egri válságkezelő csomagra. A városvezető különböző lakossági támogatásokkal segítené a helyi embereket az elszabaduló energiaárak miatt, igaz, ezzel együtt több városi létesítményt is be kellene záratni.

A csőd borítékolható. De ha be kell csődölnünk, akkor csődöljünk be a legjobban: vagyis inkább a város csődöljön be, de a lakosokat mentesítsük a csődtől vagy a csődközeli helyzetektől

– közölte Mirkóczki Ádám.

Az egri javaslatcsomag legfőbb pontjai a következők:

2023-ban az egri magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak elengednék az építési adó megfizetését

2022. szeptember 1-től december 31-ig minden önkormányzati bérlakás bérlőjét mentesítenék a bérleti díj fizetése alól

továbbá a fenti időszakban nem kellene bérleti díjat fizetniük az egri önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokban működő vállalkozásoknak sem

Mirkóczki Zita közösségi oldalán bejelentette, hogy szerda reggelre informális bizottsági ülést hívott össze, amelyen az egri kulturális ágazat intézményvezetői elmondhatják, milyen hatásokkal járna az általuk irányított intézmények működésének időszakos szüneteltetése.

A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság elnöke úgy látja: az energiaválság súlyosan érinti a kulturális ágazatot is, ezért indokolt, hogy a döntéshozók figyelembe vegyék az intézményvezetők javaslatait a válságkezeléssel kapcsolatosan, mert így közvetlen információt kapnak arról, milyen hatásokkal járna a közművelődési, közgyűjteményi és előadó-művészeti tevékenységek időszakos szüneteltetése.

A forma ugyanaz, mint az ingyenes tömegközlekedésnél: nagy bejelentés a semmiből, majd sajtóturné, aztán a képviselők megzsarolása, miszerint jobban tesszük, ha szó nélkül megszavazzuk, különben újra és továbbra is lehet ránk mutogatni, mint Eger szörnyű ellenségeire. Csakhogy most túl messzire ment a polgármester, szóval átveszem egy kicsit a stafétát

– írta az önkormányzati képviselő.

Mirkóczki Zita bírálta Eger polgármesterét, Mirkóczki Ádámot az előzetes tájékoztatás elmaradása miatt, és megígérte, hogy a szerdai tárgyalást további egyeztetések követik majd.

Az átlátszó műbalhét és az egymásra mutogatást egy jó ideje unom, és úgy gondolom, hogy Eger többsége is így érez

– fogalmazott Mirkóczki Zita.