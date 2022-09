Megjelent a rendelet, aranyforintot bocsátanak ki Magyarországon

A rendeletet a Magyar Közlöny hétfő esti számában tették közzé. Eszerint a bank elnöke, Matolcsy György elrendelte, hogy „a Hunyadi János kormányzó által kibocsátott aranyforint emlékére” szeptember 6-án (kedden) arany emlékérmét bocsásson ki az MNB. A rendeletben részletesen leírták, hogy miként is fest ez az emlékérme.

Az emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 3,491 gramm, átmérője 20 milliméter, széle sima. Az emlékérme előlapján, a középmezőben a Hunyadi János kormányzó által kibocsátott aranyforint hátoldalának ábrázolása látható. Az előlap szélén, felső köriratban a »MAGYARORSZÁG«, alsó köriratban az »50000« értékjelzés és a »FORINT« felirat, bal oldalon a »BP« verdejel, jobb oldalon a »2022« verési évszám olvasható.

Az emlékérme hátlapján Hunyadi János ábrázolása tűnik fel a Hunyadiak címerpajzsával együtt. Az emlékérméből 2000 darab készíthető.

Két másik érmét is kiadnak

A Magyar Közlönyben a fenti mellett két másik rendelet is megjelent még. Az egyik arról szól, hogy ugyanennek az érmének egy másik, latin nyelvű szélfelirattal („IOHANNES DE HWNIAD REGNI VNGARIAE GUBERNATO”) ellátott változatát is kiadják.

Ebből a – szintén 50 ezer forintos címletű – emlékérméből 500 darab készülhet a rendelkezés szerint.

A másik rendeletben egy rézötvözetű emlékérme kiadásáról írtak, amelyet szintén Hunyadi János aranyforintjának emlékéül adnak ki, és amely „75 százalék réz, 4 százalék nikkel és 21 százalék cink ötvözetéből készült”. Ez az érme csak 2 ezer forintos címletű lesz, és a rendelet szerint 5000 darabot készíthetnek belőle – olvasható a Magyar Közlönyben megjelent rendeletben.

Fotó: Magyar Közlöny

Hunyadi János életéről egy sorozat is készül, erről részletesen írtunk az Indexen. Aki pedig szeretné, egy kvízben azt is letesztelheti, hogy pontosan mennyit is tud a legendás törökverő életéről.