Északnyugaton dörög az ég, délnyugaton tombol a hőség

Kedden változóan napos-felhős időben van részünk, elszórtan az ország északi felén és egy-egy helyen délkeleten alakulhatnak ki időnként záporok, néhol esetleg zivatarok is. A szél helyenként megélénkülhet. Délután 22 és 29 fok között alakulhat a hőmérséklet, az alacsonyabb értékeket ismét az északi és északkeleti tájakon mérhetjük – írja az Időkép.

Fotó: Időkép

Délután északnyugaton helyenként megdörrent az ég, miközben délnyugaton néhol már a 30 fokot is átlépte a hőmérséklet. A radarfelvételek szerint több, kisebb zivatargóc halad át az ország északnyugati és délkeleti részén. Ezeken a területeken a hőmérséklet is alacsonyabb lehet, helyenként villámlásra, erős széllökésekre lehet számítani.

Csütörtökön lesz a legmelegebb, de jön a hidegfront

Az Időkép szerint a hőmérséklet már szerdán is többfelé eléri a 30 fokot, délen, délnyugaton akár meg is haladhatja azt. A hét legmelegebb napja azonban csütörtök lesz, délen akár 32-33 fok is lehet, estétől viszont egyre több zivatar jön.

A meleg levegő feltámadó délies széllel érkezik, északnyugaton nagy területen megerősödik a légmozgás, de máshol is gyakran kísérhetik élénk lökések. Kezdetben sok napsütés várható, majd délutántól egy közelgő hidegfront hatására nyugat felől egyre több felhő érkezik.

Eleinte csak elszórtan, késő délutántól, estétől egyre többfelé várható záporok, zivatarok kialakulása. Több helyen jelentős csapadék hullhat, az intenzívebb zivatarokhoz felhőszakadás, jégeső is társulhat. A csapadékzóna péntek hajnalban kelet felé távozik.

