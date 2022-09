A Liszt Ferenc Repülőtérről, élő adásban jelentkezett be Facebook-oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A politikus kiemelte, idén talán a leghosszabb út áll előtte, ugyanis körülbelül 16-17 óra múlva érkezik meg Buenos Airesbe, ahol fontos gazdasági és külpolitikai jellegű tárgyalások várják a magyar diplomatákat.

Argentína fővárosából Limába repül, ahol több megállapodást is aláírnak a perui kormánnyal a kétoldalú együttműködés fejlesztéséről. Limát követően pedig Európába veszi az irányt. Itt az Európát súlytó energiaellátási válság miatt pénteken reggelre a cseh elnökség összehívta Brüsszelbe az energiaügyi miniszterek rendkívüli tanácskozását.

Újabb segítséget kap Kárpátalja

A miniszter a reptéren számolt be arról is, hogy Magyarország újabb segítséget nyújt Kárpátalja számára. Szijjártó Péter kihangsúlyozta: „Kárpátalja most egy hármas nyomás alatt áll. Az Ukrajnában zajló háború miatt Kárpátalján a belső menekültek tízezreivel kell foglalkozniuk, és ellátást biztosítani számukra, másrészt sok kárpátaljai is részt vesz a háborúban, akiknek adott esetben sérüléseik ellátása is fontos feladata a kárpátaljai egészségügyi ellátórendszernek.” Valamint a világjárvány sem enged a szorításból. Ezeknek a terheknek az enyhítése miatt döntött úgy a magyar kormány, hogy 41 ezer Pfizer-vakcinát küld a régióba.

Az oltások kedden érkeznek meg a megye központjába, Ungvárra, ahol Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója segítségével kerülnek szétosztásra.

Magyarország továbbra is a békében érdekelt. Szomszédos országként nyilvánvalóan minket a háború következményei, mind gazdasági, mind energiaellátási, mind biztonsági, mind humanitárius szempontból súlyosabban érintenek, mint a kontinens többi részét. De reméljük, hogy Európa egésze belátja majd, hogy a háború elhúzódásával járó intézkedések helyett végre inkább a békére kellene koncentrálni

– mondta a felvétel végén Szijjártó Péter.