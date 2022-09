A 21. századba lépett a magyar tüzérség

A Magyar Honvédség megérkezett a 21. századba: minden idők egyik legnagyobb hatótávolságú csöves tüzérségi eszközének első éles lövészetét hajtották végre magyar felségjellel, magyar területen – jelentette ki Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka.

Az MTI tudósítása szerint erre a Fejér megyei Bakonykúti melletti központi gyakorlótéren került sor, ahol az újonnan vásárolt, német gyártmányú PzH2000-es önjáró lövegek első éles lövészetén vett részt. Amellett, hogy történelmi jelentőségűnek nevezte a mai napot, és hangsúlyozta, hogy ezzel végre megjelent a 21. századi technológia a tüzérségnél, egyúttal további fejlesztéseket ígért.

Beszélt arról is, hogy az önjáró lövegek lőtávolsága 30-40 kilométer, megnövelve pedig 70 kilométer. A német gyártó eddig három löveget adott át, de még huszonegy érkezik, és a szállítás folyamatos lesz.

Beszélt arról is, hogy idén érkeznek az első Lynx lövészpáncélosok, valamint további Gidran harcjárművek, jövőre pedig az első Airbus H225M helikopterek és Leopard 2A7-es harckocsik is hadrendbe állnak.

A parancsnok szót ejtett az adminisztrációs erők csökkentéséről és a harcoló alakulatok növeléséről is. Mint mondta, az év végéig újra létrejön a vezérkar, haderőnemi parancsnokságokat hoznak létre úgy, hogy a felső és középszinten dolgozók létszámát csökkentik, ezzel párhuzamosan pedig öt aktív lövészzászlóalj jön létre, miközben a tartalékos ezredek számát a jelenlegi kettőről a jövőben hétre emelik.

A gyakorlaton jelen volt az egykori vezérkari főnökök mellett Vargha Tamás honvédelmi államtitkár is, aki kiemelte: a szomszédos Ukrajnában háború zajlik, hazánk elkötelezett a béke mellett, amihez viszont erő kell. Úgy vélte, az erőt például a PzH2000-es önjáró lövegek jelentik. Szólt a határvadászokról is, akik fokozatosan átveszik a déli határ védelmét, amit most a honvédek a rendőrökkel közösen végeznek. A laktanyákba visszatérő honvédek jelentős erősítést jelentenek, ők fogják ugyanis többek között az újonnan érkező eszközöket kezelni.