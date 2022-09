Bajban a főváros: októbertől óvodákat, idősotthonokat zárhatnak be

A gázhiány miatt önkormányzati óvodákat, bölcsődéket és szociális intézményeket zárhatnak be októbertől Ferencvárosban. A kerület polgármestere szerint az energiaszolgáltatóknál jelenleg informálisan meg van tiltva, hogy önkormányzatokkal szerződjenek.

Önkormányzati fenntartású óvodákat, bölcsődéket, művészeti, kulturális és szociális intézményeket zárhatnak be október elsejétől Ferencvárosban. A kerület hiába hirdetett tendert gázbeszerzésre, egyetlen jelentkező sem akadt. Ha októberig nem találnak megoldást, az intézményekben nem lesz se meleg víz, se fűtés – írja a Népszava.

Baranyi Krisztina, Ferencváros független polgármestere elmondta, hogy júliusban kiírtak egy közbeszerzési pályázatot, amellyel 2022 októberétől két évre szerződtek volna gázszolgáltatóval, de senki nem jelentkezett. De az önkormányzatokat kisegítő állami Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnál sem járnak sikerrel: a polgármester szerint annyit se válaszoltak, hogy egyáltalán rögzítették-e a kérésüket.

Majd újabb gázbeszerzési tendert hirdettek, ezúttal három hónapos időszakra, de Baranyi Krisztina szerint az energiaszolgáltató társaságoknál az önkormányzat munkatársainak informálisan azt mondták, hogy „jelenleg mindenkinek meg van tiltva, hogy önkormányzatokkal szerződjenek”.

Korábban Székesfehérvár polgármestere is beszámolt arról, hogy mennyivel nőhetnek jövőre a helyi intézmények kiadásai a rezsiköltségek megemelkedésével. Cser-Palkovics András a Facebook-oldalán közölte, hogy a legtöbb intézményben 7-9-szeres árnövekedés lehet, a helyi színház villanyszámlája például a 23-szorosára emelkedhet. De a város gázszámlája 2021-ben és 2022-ben 5 milliárd forint volt, a 2022-2023-as vonatkozásban júniusban 17 milliárd forint volt a költség, jelenlegi áron pedig több mint 40 milliárd forint az azonos mennyiség ára.

Egyre nagyobb bajban a főváros

Mint arról az Index is beszámolt, a BKV hónapok óta nem kap érvényes ajánlatot az energetikai közbeszerzésre, azért elképzelhető hogy januártól leállhatnak a villamosok és a trolik. A közlekedési társaság éves energiaigénye 246 GWh, összehasonlításként a főváros teljes közvilágítási igénye 86 GWh. Ez eddig éves szinten a BKV-nak nagyságrendileg több mint 20 milliárdos kiadást jelentett, most azonban az áramtőzsde számait figyelve akár 10-15-ös szorzóval is kalkulálhatnának.

A Népszava információi szerint a főváros most 4 milliárd forintból biztosított közvilágítása jövőre 55 milliárdba kerülne. Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes szerint egyébként nem reális, hogy leálljanak a villamosok, a trolik és a metró, hiszen áram lesz a vezetékekben, inkább az a kérdés, hogy ki fizeti majd a számlát. Bízik abban, hogy az kormány megadja az erre kért 14 milliárdos forintos támogatást, de irreálisnak, és kifizethetetlennek tartja a közvilágítási cégnek adott ajánlatot is.

(Borítókép: Lars Baron/Getty Images)