Korlátozzák az állami intézmények fűtését, jön a hatósági áras tűzifa

Az állami intézmények és gazdasági társaságok számára 25 százalékos gázfelhasználás-csökkentést írt elő a kormány – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. A kabinet tűzifa- és szénprogramot is hirdetett, valamint új, a piacon elérhetőknél kedvezőbb hozamú állampapírt is kiadnak.