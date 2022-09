Békássy Szabolcs: Nem adható bárkinek az új Covid-oltás

A napokban megérkezett Magyarországra az új, koronavírus elleni kétkomponensű oltás. Békássy Szabolcs elmondta, hogy ez is hasonló technológiával készült, mint amit már eddig is használtak, viszont az mRNS vakcina a korábbi oltóanyagon túl az omikron BA.1 variáns elleni hatóanyagot is tartalmazza. Az országos kollegiális vezető háziorvos szerint a kiszerelés változhat, de az oltás technológiájában lényegében nem lesz különbség.

A Háziorvosok Online Szervezetét alapító orvos szerint ez a vakcina alapimmunizálásra nem használható. Jellemzően a harmadik, negyedik, illetve most már ötödik oltásként lesz felvehető ez az oltóanyag.

Nagy rohamra sajnos most sem készülünk, hiszen az oltási hajlandóság jelentősen visszaesett az elmúlt hónapokban. Ennek oka az lehet, hogy a járvány intenzitása lényegesen lecsökkent, ezért az emberek kevésbé érzik magukat veszélyeztetettnek a koronavírus-fertőzés szempontjából

– fogalmazott Békássy Szabolcs az InfoRádiónak.

A szakember hozzátette, a háziorvosok azt javasolják, azok, akik már nagyon régen részesültek alapimmunizálásban, vagy a harmadik oltásukat már több hónapja kapták, azoknak mindenféleképpen indokolt az oltás felvétele az őszi időszakban.

Az oltások felvétele továbbra is a kockázati csoportokba tartozók számára bír nagy jelentőséggel – tette hozzá Békássy Szabolcs.

A kormányzati tájékoztató portál szerint Magyarországon az elmúlt héten összesen 10 300 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 2 058 847 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 76, többségében idős, krónikus beteg. Kórházban jelenleg 832 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 17-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 2371-en vannak.

