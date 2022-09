Kossuth-díjra javasolja Korda Györgyöt Vujity Tvrtko

Vujity Tvrtko a közösségi média oldalán azt írta, átolvasva az énekes életútját, munkásságát, meglepődött, hogy Korda Györgynek nincs még Kossuth-díja. Elmondása szerint látta az elmúlt évek, évtizedek főleg politikai indíttatású botrányait, amikor egyes Kossuth-díjasokat azzal támadtak, hogy főleg politikai lojalitásuk miatt ismerték el őket. Úgy véli, ezek méltatlan viták, keserű veszekedések voltak, olyanok, amelyek rombolták a március 15-i nemzeti ünnep méltóságát.

A riporter azért is javasolja Kossuth-díjra Korda Györgyöt, mivel szerinte ő egyformán énekel mindenkinek.

Éppen az összehozó és összetartó szerepe az egyik értéke, hiszen idős és fiatal, nő és férfi, ilyen és olyan oldali is egyként elismeri, hogy páratlan étetpálya az övé. Anélkül, hogy másokat megbántanék, azt kell hogy írjam: amikor végignéztem a múlt díjazottjainak listáját, sokszor mondtam magamban, hogy „ha ő is kapott, ha ő is megkapta, és ha ő is kapott, akkor a Kossuth-díjat Korda György is megérdemelné!”