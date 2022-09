Pár órára kisüt a nap, de egy csapadékzóna mindent elront

Az előrejelzés szerint a mai napon kezdetben keleten és délen eshet, napközben hazánk nagy részén több órára kisüt a nap. Utóbbit ígérik a meteorológusok hétvégére is: néhol, néhány órára kisüt a nap, de szeptember közepéhez közelítve, egyre természetesebb, hogy két őszi napozás között akár el is ázhatunk.

Ma délután keleten, északkeleten és délkeleten, majd estétől egyre nagyobb területen alakulhatnak ki újabb záporok, zivatarok. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Napközben 22–27 fok várható – olvasható az Időkép előrejelzésében.

A portál meteorológusa hozzáteszi: ma este nyugat felől újabb csapadékzóna érkezik, így szombatra virradóan intenzívebb záporokra, helyenként zivatarokra kell készülni, többfelé jelentős csapadék hullhat.

Szombaton napközben nyugat felől felszakadozik a felhőzet, a legtovább keleten, északkeleten maradhat csapadékos az idő, de délután nyugaton, délnyugaton is előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Feltámad a nyugati-északnyugati szél, a délnyugati tájak kivételével nagy területen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. További lehűlés jön, a csúcshőmérséklet 19 és 26 fok között alakul, hűvösebb északkeleten lesz. Az élénk, erős északnyugati szélben 19–26 fokra van kilátás. Északon maradhat hűvösebb az idő – teszik hozzá.

Fotó: Időkép

Vasárnap a napsütést időnként felhők zavarhatják, elszórtan futó zápor, zivatar is előfordulhat. Az élénk, erős északnyugati szélben 20 és 25 fok közé melegedhet a levegő. Hétfőn is még többfelé lehet élénk, erős a szél, de sok napsütés várható, csak keleten fordulhat elő helyenként zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között alakulhat. Keddre csitul a szél, és jelentős eső sem érkezik sehová. Kellemes őszi idő ígérkezik, 19–24 fokos csúcsértékekkel.

Fájni fog a fejünk

Pénteken a déli megyékben az érzékenyek fejfájást, migrént, dekoncentráltságot, tompaságot, fáradékonyságot és vérnyomás-ingadozást érzékelhetnek, a nap nagy részében hidegfronti hatás lesz jellemző, ingerlékenység, nyugtalanság léphet fel. Reggel a hűvösebb tájakon átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi fájdalmak – derül ki az Időkép orvosmeteorológiai előrejelzéséből. Hozzáteszik, hogy a záporok, zivatarok környezetében romolhat az asztmások állapota, így nekik ebben az időszakban célszerű zárt térben tartózkodni.

Óvatosan az utakon

A közlekedésmeteorológiai figyelmeztetésben is kiemelik, hogy pénteken kezdetben délen és keleten eshet, majd napközben északkeleten, estétől pedig egyre többfelé kell számítani záporra, zivatarra erős, viharos széllökések kíséretében, helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Emiatt egyre többfelé nehezíthetik vizes, csúszós útszakaszok a közlekedést, helyenként vízátfolyások is előfordulhatnak; az autósok legyenek óvatosak.

(Borítókép: A margitszigeti szökőkútnál hűsölők Budapesten 2022. augusztus 6-án. Fotó: Balogh Zoltán/MTI)